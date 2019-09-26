بـ 7 إطلالات.. بشرى تعتمد الصيحات غير المألوفة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

حرصت الفنانة بشرى على لفتت أنظار الجميع وعدسات المصورين على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، عن طريق مواكبة بعض الصيحات الخارجة عن المألوف.

- بشري بإطلالة مميزة في اليوم السابع:

أطلت "بشرى" في اليوم السابع من المهرجان، بفستان باللون البنفسجي المتدرج إلى "الأوف وايت"، منفوش، جاء بتصميم الـBallgown، ويطلق عليه أحياناً الـ "برينسيس"، وهو الفستان الذى يحدد الخصر وينسدل منفوشًا، مزين بالريش الناعم عند منطقة الخصر، وأتسم بقصة غير متساوية عند منطقة الصدر، بتوقيعgeorgessaade .

ونسقت مع مكياج هادئ من لمسات Lancôme Popup، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل للخلف.

- بشري في اليوم السادس بـoff shoulder

وفي اليوم السادس ظهرت بشرى بفستان باللون الأسود مكون من توب مكشوف عند منطقة الصدر بقصة "off shoulder"، بدون أكمام وتنورة واسعة متعددة الطبقات بدرجات الرمادي ومزينة بطبعات الورد صغير الحجم باللون الأبيض وفروع باللون الأسود، من توقيع " SAIID KOBEISY".

ونسقت مع الإطلالة كلاتش مزين بشراشيب باللون الأسود، واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من عقد يحتوي على حجر باللون الأسود وسوار ناعم بتوقيع دار "IRAM".

واختارت مكياج قوي وركزت على رسمية العين السموكي وأحمر شفاه نيود مع تصفيفة شعر ويفي منسدل مناسب لقصة الفستان.

- بشري بإطلالة غريبة في اليوم الخامس:

ارتدت بشري جمبسوت، مكون من توب بقصة الكتف الواحد، باللون النبيتي، وبنطلون باللون الأسود بقصة القدم الواحدة من جانب، ومن الجانب الأخر جاء على هيئة تنورة، من الأستايلست Saeed Ramzi.

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واعتمدت حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر، مع حقيبة سواريه باللون الأسود مزينة بالشراشيب باللون الفضي، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع من لمسات Saeed Ramzi، مع إكسسوارات ماسية ناعمة.

- بشري تتألق باللون الأسود:

وأطلت بشرى بفستان أسود طويل وذو أكمام مكشوفة من توقيع المصمم Gaby Charbachy، واتسم الجزء السفلي من الفستان بأنه مزين بالكرانيش، ونسقت معه كلاتش أنيق باللون الأسود أيضا.

وأكملت بشرى إطلالتها بمجوهرات راقية من IRAM Jewelry، فيما اعتمدت على تصفيفة شعر اتسمت بالبساطة، ووضعت مكياجا هادئا يرتكز على الألوان البرونزية.

- بشري بفستان ميدي باللون الأسود:

ظهرت بشرى بفستان ميدي مُجسم، باللون الأسود من توقيع مصممة الأزياء "SAIID KOBEISY"، واختارت مكياج من Lancôme Popup، و تصفيفة الشعر من لمسات Saeed Ramzi.

تميزت إطلالتها هذه بالغرابة، لأنها مزودة بأكمام مطرزة، منفصلة عن الفستان مُزينة بالكشاكيش البيضاء عند منطقة أعلى الذراعين.

-بشري بجمبسوت لامع:

كما ارتدت بشرى جمبسوت في إحدى ليالي الجونة من اختيار الاستايلست Saeed Ramzi، باللون الأخضر اللامع، بفصة الكم الواحد من علامة Elisabetta Franchi، وزينت إطلالتها بمجوهرات IRAM Jewelry.

وقد بلغ سعر جمبسوت الفنانة بشرى فى مهرجان الجونة السينمائى $417، أى ما يعادل 6800 جنيه مصرى.