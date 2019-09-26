شاهد.. درة بإطلالة ساحرة في اليوم السابع من مهرجان "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

تألقت الفنانة درة خلال حضورها فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الثالثة، بفستان باييت باللون الأسود اللامع، بدون أكمام، واتسم التصميم بالحبيبات البراقة التي زينت الفستان بالكامل، والإكسسوارات المعدنية الحادة على جانب واحد والتي جاءت من الخصر بقصة بسيطة وبرزت عند الكتف بقصة حادة، وتميز التصميم بفتحة جانبية طويلة.

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ماسية مزينة بأحجار صغيرة باللون الأسود، واعتمدت كلاتش باللون الفضي مزين بسوار يد، وصندل مفتوح مع رباط الكاحل.

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واختارت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع مكياج قوى ركزت على إبراز العيون برسمة السموكى ووضع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.

وانطلقت فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي في نسخته الثالثة، الخميس، في منتجع "الجونة"على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا بين روائي ووثائقي طويل وقصير. ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا" للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبدالقدوس.