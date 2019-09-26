ماسك الرمان لبشرة رائعة في الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - واحد من أكثر الفواكه التي تنتشر في الخريف ،هو الرمان، ويتميز بفوائده العديدة للبشرة، بخاصة وأنه يحتوي على مضادات أكسدة، وبه خصائص مضادة للالتهاب للبشرة، كما يساعد على تخلص البشرة من البقع الداكنة والأوساخ.



ماسك الرمان وزيت اللوز الحلو



- ملعقة كبيرة من حب الرمان المطحون

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيه على بشرتكِ بالكامل.

وزعي الخليط على بشرتكِ واتركيه يدوم لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

جربي الماسك أكثر من مرة بالشهر، للاستفادة من فوائد الرمان في موسم الخريف.



ماسك الرمان والزبادي

ماسك الرمان والزبادي



- ملعقة صغيرة من الرمان المطحون

- ربع كوب زبادي

- ملعقة صغيرة زيت اللوز



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة.

أزيلي الخليط بعد ذلك، وجرّبيه مرة أسبوعيًّا، للحصول على بشرة نضرة وفاتحة متوهجة.

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ماسك الرمان والعسل

ماسك الرمان والعسل



- ملعقة كبيرة من الرمان المطحون

- ملعقة كبيرة عسل

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الخليط بعد ذلك، واستخدميه مرة أسبوعيًّا.

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