لكل بشرة تركيبة المقشّر المناسبة لها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - مع انتهاء موسم الصيف والبحر، تصبح أولوياتنا العناية بالبشرة وتخليصها من الرواسب التي حملتها طوال هذا الفصل خاصة بعد تعّرضها إلى أشعة الشمس الحارقة ومياه البحر المالحة. وليس هناك أفضل من عملية التقشير وسيلة للتخلّص من هذه الرواسب وتنظيف البشرة من الأعماق. وهذه العملية تؤتي بنتائجها فوراً إذ تشعرين إثر الانتهاء من تطبيق مستحضر التقشير بأن بشرتك أصبت مشرقة ونظيفة. ولكن كيف تختارين كريم التقشير المناسب لبشرتك؟



1. البشرة الجافة

Garnier SkinActive Exfoliating Face Scrub



لأنها رقيقة وتتأثر بسرعة بالعوامل الخارجية والمستحضرات غير المناسبة، تحتاج البشرة الجافة إلى تركيبة ناعمة ولطيفة، تساعد في تنظيفها من الأعماق وتتركها ناعمة وحريرية الملمس. هذه التركيبة يجب أن تحتوي على زيوت طبيعية ومكوّنات مرطّبة، تساعد في حمايتها من التشقّقات والتلف.



2. البشرة الدهنية

Lancôme Exfoliance Confort Crème Gommante Lissante



تعاني البشرة الدهنية أكثر من غيرها من فائض في إفراز مادة الزهم Sebum وهي بشرة لامعة بشكل دائم ومساماتها واسعة. كريم التقشير المناسب لهذه البشرة هو الذي يأتي بتركيبة خالية من الزيوت وغنيّ بالحبيبات المقشّرة، يساعد في تنظيفها وتعديل كمية الإفرازات الدهنية فيها. بعد الانتهاء من عملية تقشير البشرة الدهنية، يفضّل استخدام ماسك من الطين ليساعد في تقليص المسامات الواسعة.



3. البشرة الطبيعية

Caudalie Masque Peeling Glycolique



تتميّز البشرة الطبيعية بمظهرها النضر، فهي لا تلمع ولا تصاب بالحكة. كما أنها لا تصاب بالاحمرار عند تغير أجواء الطقس وحرارته. تنال البشرة الطبيعية خيارات كبيرة من مستحضرات العناية. فهي لا تحتاج الى عناية مركّزة أو خاصة، إنما فقط الى اهتمام يومي. إذا كنت تتمتعين ببشرة طبيعية فأنت محظوظة لأنك تستطيعين الحصول على مجموعة كبيرة من كريمات التقشير ذات التركيبة الناعمة والفعّالة.

4. البشرة المختلطة: هي خليط من البشرة الدهنية والجافة، تعاني من إفرازات زائدة عند المنطقة الوسطى (الجبين- الأنف- الذقن) ومن ملمس طبيعي أو جاف على الخدين. اختاري مستحضر التقشير بتركيبة الجل فهي تركيبة تناسب هذا النوع من البشرة، تنظّفها وتطّهرها من الأعماق، وتحافظ في الوقت نفسه على ملمسها الناعم ومظهرها المشرق.

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