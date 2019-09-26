زبدة الشيا علاج فعّال للشعر التالف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يتعرّض الشعر بشكل دائم لعوامل بيئية وأخرى صحيّة تؤدي إلى ضعفه وتساقطه. ومن المهم جداً اتباع روتين عناية بالشعر على مدار السنة لحمايته من التلف وإعادة النضارة إليه. ولعلّ زبدة الشيا من أكثر المكوّنات التي أثبتت فاعليتها في تعزيز صحة الشعر، حتى أنها باتت تدخل في تركيبة الكثير من المستحضرات كالشامبو والكونديشينر والسيروم الخاص بالشعر... وغيرها.



فوائد زبدة الشيا



تحتوي زبدة الشيا على أحماض دهنية، تساعد في ترطيب فروة الرأس والشعر بالإضافة إلى عناصر غذاية أساسية تحسّن صحتهما وبالتالي تحمي الشعر من مشكلة التقصّف والتساقط. هذا فضلاً عن غناها بمركّبات مضادة للالتهابات تعالج مشاكل فروة الرأس من حكّة وتهيّجات ناتجة عن استخدام مستحضرات خاطئة. كما يساعد الفيتامينان AوE اللذان يعتبران مكوّنين أساسيين في زبدة الشيا، في تعزيز مرونة الشعر ومنحه ملمساً ناعماً، ويساهمان في تنشيط نموّه.





وصفات زبدة الشيا للشعر



1. زبدة الشيا والزيوت الطبيعية

زبدة الشيا لشعر صحي



في قدر على النار ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زبدة الشيا وانتظري حتى يمتزجان معاً بشكل جيّد. أضيفي إلى المزيج ملعقة صغيرة من زيت الأرغان واخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه لتدليك فروة رأسك وتوزيعه على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف. اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة قبل غسله بالماء والصابون البلدي.

تساعد هذه الوصفة في ترطيب الشعر الجاف وحمايته من التقصّف والتساقط.



2. زبدة الشيا والأفوكادو

الأفوكادو لترطيب الشعر



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى حبة أفوكادو ناضجة وكوب من زبدة الشيا الذائبة ونصف فنجان من خل التفاح.

اهرسي حبة الأفوكادو جيداً وأضيفي إليها كمية زبدة الشيا وخل التفاح. اخلطي المكوّنات حتى تحصلي على عجينة لزجة تستخدمينها لفرك فروة رأسك بحركات دائرية ناعمة لمدة دقيقتين. بعد فرك فروة الرأس مشّطي شعرك حتى توزّعي الخليط على الخلاط كلّها. اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

تساعد هذه الوصفة في تغذية الشعر وحمايته من التلف.

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3. زبدة الشيا والألوفيرا

الالوفيرا لتغذية الشعر



في وعاء جاف ونظيف ضعي كوباً من زبدة الشيا الذائبة وأضيفي إليه نصف كوب من جل الألوفيرا واخلطي المكوّنين معاً حتى تحصلي على مزيج متجانس تستخدمينه كقناع على شعرك المبلّل. اتركي القناع على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون العربي.

تساعد هذه الوصفة في ترطيب الشعر وتعزيز نموّه.

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