تعرفي على موضة ساعات 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - الإطلالة المميزة والأنيقة هي رغبة كل سيّدة تبحث عن الأناقة ولفت الأنظار إليها، وهذا الأمر ينطبق على جميع السيدات مهما كانت أعمارهن أو مهما كان أسلوبهن في انتقاء الأزياء. لكن لإطلالة مميزة وفاخرة جميعنا نعلم أن الساعات ضرورية وأساسية فيها، فهي قادرة على منح كلّ سيّدة أسلوبها الخاص والمميز عن غيرها.
ولأن الساعات تتبدل موضتها مع كلّ موسم، أصبح من الضروري أن تتعرفي على موضة الساعات للموسم المقبل لكي تكوني مواكبة لأخر صيحات الموضة وأجملها.
لربيع 2020 برزت الساعات الملونة، فاذا كنت تملكين ساعة باللون الفضي أو الذهبي مع الترصيع ننصحك باستبدالها بأخرى ذات ألوان واضحة وقوية، خاصة وأن هذه الساعات ستناسب بالتأكيد أجواء الربيع 2020.
وما لفت أنظارنا هو الساعات الملونة التي قدمتها الكثير من دور المجوهرات العالمية والرائدة في صناعة الساعات، مثل Gucci التي أبهرتنا بساعاتها الملونة التي تملك جميعها طابعاً خاصاً ألا وهو اللون الأحمر. ففي جميع ساعات Gucci تداخل اللون الأحمر مع ألوان أخرى مثل البني، الأخضر والأسود. وبالطبع حافظت على الفخامة من خلال إضافة بعض أحجار المجوهرات.
ساعة من Miu Miu
كما في ساعات Gucci جاءت هذه الساعة الجذابة من Miu Miu، لكنها تميزت أكثر بفخامتها الشديدة، لذا هي مناسبة للغاية للسيدات اللواتي يبحثن عن الفخامة خاصة وأنها رُصعت بأحجار من الماس بأحجام متفاوتة بشكل كامل، ناهيك عن اللون الوردي الجذاب داخل هذه الساعة.
ساعة من Hermès
هذه الساعة من Hermès نرشحها للفتيات الجامعيات، فهي جاءت بتصميم بسيط وعصري وبعيدة عن التكلف والفخامة، كما أن أرقامها الكبيرة جعلتها تناسب الأسلوب العصري البسيط الذي تبحث عنه كل فتاة جامعية.
الزمرد حجر فاخر يليق باليوم الوطني السعودي
مجوهرات من وحي الطبيعة الأم من إبداع شوميه
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