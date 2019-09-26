المصممة السعودية سجى اليوسف تجمع بين تصاميم الازياء والحقائب والمجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - سجى اليوسف هي صاحبة اول علامة تجارية سعودية خليجية متكاملة تقوم من خلال ماركتها "SAJAS" بتصميم مجوهرات وازياء وحقائب مميزة مواكبة للموضة تقاس بمعايير الماركات العالمية من ناحية الالوان و الافكار واماكن التصنيع ايضاً ، شاركت بالعديد من المعارض العالمية وتميزت بطابعها الكلاسيكي الانيق الذي يحمل شعار زهرة اللوتس



وحدثتنا من خلال هذا اللقاء عن سر اختيارها لزهرة اللوتس وكيف استطاعت ان تجمع بين تصاميمها المختلفة والتي تلامس اذواق الناس عامةً وبما تنصح المصصمات المبتدئات



كيف كانت علاقتك بالازياء في صغرك؟ ومتى قررتي الاتجاه إلى هذا العالم؟

من تصاميم المصممة السعودية سجى اليوسف المتخصصه بتصاميم الازياء والحقائب والمجوهرات وماسر زهرة اللوتس

منذ الصغر كانت لدي ذائقه مختلفه كنت اعشق التميز في اختيار ملابسي و تنسيقها ولدي ذوق مختلف و فريد ، قررت الاتجاه الى عالم الأزياء في المرحلة الثانوية و بدأت فعلياً عندما وصلت لأول سنة في المرحلة الجامعية.



صفي لنا شعورك عند تصميم أول قطعة لك، وماذا كانت؟



اول قطعه صممتها كانت بدلة مكونة من قطعتين لمناسبة عائلية وكنت جداً فخورة بما صممت وشعرت بالتميز و لاقى تصميمي إعجاب الكثير من الاهل والاصحاب



ما ابرز التحديات التي واجهتكِ كمصممة؟



واجهتني عدة تحديات في إبراز علامتي التجارية بين الماركات العالميه المعروفة ، و العمل للوصول الى مصاف تلك الماركات.



كيف استطعتي التميز في كل قطعه من تصاميمك على الرغم من تنوعها؟



دائما أميل في تصاميمي الى الطابع الكلاسيكي بذوقي الخاص و مايميز تصاميمي الشعار الخاص بي وهو "زهره اللوتس"



كيف تختارين الدورات التي تلتحقين بها؟ وبما استفدتي؟



احرص دائما ان اكون ملمة بكل مايخص الفن و الجمال و التصميم و خصوصاً تصميم الأزياء و المجوهرات و الحقائب فكنت اختار الدورات و ورش العمل وقت سفري لأي دولة سواء كانت رحلة عمل او دراسة او سياحة فكنت اخصص وقت للدورات القصيره لأخذ الفائده و تطوير نفسي بمجال التصميم و الإلمام بما هو جديد في مجال التصميم و التنسيق.



حدثينا عن تجربتك كلجنة تحكيم في مسابقة عارضات الازياء؟



في سنه 2013 تم اختياري كمنسقة مظهر لعارضات الأزياء "backstage “ في ايّام الموضه بالرياض وكانت تجربه مميزه و مختلفه حيث كنت جزء من نجاح ايام الموضه بالرياض مما أعطاني دافع بالاستمرار في مجال الأزياء و منها تقديم دورات خاصه بتنسيق المظهر و تصميم الأزياء



ما المعايير الذي وضعتها للاستفادة من كل معرض او عرض ازياء تشاركين فيه؟

من تصاميم المصممة السعودية سجى اليوسف المتخصصه بتصاميم الازياء والحقائب والمجوهرات وماسر زهرة اللوتس

منذ بداية 2015 بدأت افكر بجدية للإرتقاء إلى المستوى العالمي فمشاركاتي بالمعارض او عروض الأزياء كانت وفق معايير عالمية منها مشاركاتي في دبي و البحرين و لندن و ايطاليا، اما بما يخص المعارض فأنا حريصة جداً لزيارة المعارض العالمية سواء للأزياء او الاقمشه و الجلود او المجوهرات فقد حضرت العديد من المعارض العالميه في باريس و لندن و اسبانيا و ايطاليا و اسطنبول و دبي و البحرين حيث اكون متابعه و متطلعة لكل جديد في المجالات التي لها علاقه بالأزياء او الجلود او الحقائب او المجوهرات



لما اتجهتي للتصنيع بإيطاليا بدل إسطنبول؟ وبماذا يتميز كلٌ منهما؟



كل شخص طموح يسعى الى الافضل دائماً و بدايتي كانت في مصانع باسطنبول لمده سنتين بعد ذلك قررت الانتقال للتصنيع في بلد الفن و الحرفية ايطاليا ولله الحمد الان تصنع حقائب SAJAS بمستوى و معايير عالميه بمصانع تصنيع العلامات التجارية العالمية



هل تشرفين على التصنيع بنفسك او تكتفين بالتصميم؟



اشرف بنفسي على جميع تصاميمي من خلق الفكره الى تصنيع المنتج وعلى مراحل و أقوم بزياره المصنع لعمل لوحه العصف الذهني و اختيار الالوان من بعد ذلك اتابع الخطوات عّن بعد



كيف تختارين الادوات والخامات في تصاميمك ومالذي تفضلينه؟



من بدايه ٢٠١٧ حتى ٢٠١٩ كنت باستمرار في رحلات عمل من بين اسطنبول الى اسبانيا و ايطاليا واقوم باختيار الجلود و الاحجار و الاقمشة من هناك فأنا حريصه جدا على اختيار الخامات بأجود أنواعها و زيارة المعارض العالمية السنوية تعد فرصة لاختيار اجودها و اختيار ألوان الموسم



حدثينا عن علامة "SAJAS" كيف قمت ببدئها؟ ولما اخترت زهرة اللوتس؟



بدأت بتصميم الازياء منذ عام 2004 فكانت تتردد في بالي فكرة علامة تجارية متكاملة تحمل شعار مميز و تكون بمستوى العلامات التجارية العالمية و في عام 2014 بدأت فعلياً بالتركيز على الفكره وكنت في رحله عمل وزيارة لأسبوع الموضه بالهند وصادفت بكثره وجود زهره اللوتس في كل مكان ولفتت انتباهي تجسيدها في التصميم الخارجي لمبنى مميز في نيودلهي وبحثت عن معنى الزهره فوجدت انها زهره الحب و الجمال



و الصحة و هي رمز للمرأة ومنها اخترت زهره اللوتس كشعار "للبراند" لان تصاميمي غالباً للمرأة



ما العوائق التي واجهتك في بداية علامتك التجارية؟

من تصاميم المصممة السعودية سجى اليوسف المتخصصه بتصاميم الازياء والحقائب والمجوهرات وماسر زهرة اللوتس



عدم وجود مصانع ذات كفاءة عالية محلياً مما اضطرني الأمر الى السفر للخارج للبحث عن مصانع بكفاءات عالية



من وجهك نظرك مالذي تفوقت فيه ماركة "sajas"؟



تميزت SAJAS بالاناقه في التصميم و جوده المنتج الاسعار المنافسه



كيف توفقين وقتك في متابعة الموضة والتصميم والادارة؟



التصميم و الموضه شغف فمتابعتي للموضه يكون بشكل مستمر سواء في وقت فراغي او وقت العمل اتطلع لماهو جديد في عالم الموضه و الأزياء و الشخص المبدع يعمل بحب لكل ما له علاقة بشغفه دون ملل



من خبرتك بماذا تنصحين المصممات المبتدئات عند البدء بمشاريعهن؟



بالثقه بالنفس و الثقه بالعمل وان يكون التصميم شغف لديهم للاستمرارية كما انصحهم بالحرص على حضور دورات خاصه بالتصميم لتنميه قدراتهم ومتابعه كل مايخص الموضه سواء الوان الموسم والاقمشه الدارجة لكل موسم و متابعه أسابيع الموضه العالميه



حدثينا عن أخر مجموعة اطلقتها؟ وبماذا تميزت؟



اخر مجموعه قمت بإطلاقها هي “ DAZZLE Collection “



وتشمل المجوهرات و الأزياء بحيث صممت الازارير بالكريستالات لإضافة لمسه مميزه و راقيه على الأزياء و اخترت الاقمشه المناسبه للمناسبات مثل الاورجانزا ، الكريب مع الحرير باللون الاسود و الابيض و أيضاً جميع المجوهرات بالكريستالات و الاحجار بطابع كلاسيكي مميز ، اما الحقائب فقد أطلقت اول إصدار ايطالي العلامة التجارية SAJAS



على أيدي حرفيين إيطاليين و اخترت الجلود الإيطالية الفاخرة مثل جلد الثعبان و جلد التمساح



متى تشعرين بضرورة إطلاق مجموعة جديدة بالنسبة للأزياء أو المجوهرات او الحقائب؟



غالباً بكل سنة اطلق مجموعتين رئيسيتين من الحقائب و الأزياء في موسم الصيف والربيع و موسم الشتاء والخريف.



كيف تصنعين هدايا مميزة من مجوهراتك؟ ومامدى الإقبال عليها؟



حينما أصمم قطعه من المجوهرات فأنا حريصه جدا في اختياري للأحجار الكريمه و جودتها وأيضا نحرص في مجوهراتنا باختيار حجر الميلاد للعميلات حسب طلبهن و هذا مايميز تصاميمنا ، تعتبر المجوهرات لدينا الأكثر مبيعا و لله الحمد و ذلك لتميزها و تفردها عن غيرها من التصاميم



من وجهة نظرك لماذا تكون الهدية الأمثل للمجتمع دائماً هي المجوهرات؟



المجوهرات هي صديقه كل انثى و تعتبر اهم قطعه تكمل زينة كل أمرأة انيقة و تُختار المجوهرات كهدية من وجهة نظري لانها مقدرّة لدى كل انثى و لانها الهديه الأنسب التي ترضي جميع الأذواق و مناسبة لجميع الاعمار



متى تشعرين بضرورة إطلاق مجموعة جديدة بالنسبة للمجوهرات؟

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من تصاميم المصممة السعودية سجى اليوسف المتخصصه بتصاميم الازياء والحقائب والمجوهرات وماسر زهرة اللوتس

أعتمد على الطابع الكلاسيك مع إصدار مجموعات مختلفة حسب الموسم او حسب حدث مهم مثل يوم الام ، ومجموعه Breast cancer Awareness في شهر اكتوبر و أصمم كل سنه في اكتوبر مجموعة تحمل احجار البينك سفاير او الروبي باللون الوردي ليتناسب مع لون شعار Breast cancer Awareness Month وأيضا مجموعة خاصة لليوم الوطني السعودي بأحجار الجييد jade Stone و مجموعه خاصه بشهر رمضان بأحجار اللولو و الفيروز و الالماس.



ماكثر قطعة تستمتعين اثناء تصميمها؟



اجد المتعة بجميع القطع من بدايه خلق الفكره و استلهامها الى تطبيق الmoodboard و اختيار الخامات و التنفيذ و تصويرها



ماهي مشاريعك القادمة؟



انتشار العلامه التجارية SAJAS في دول الخليج و دول اوروبا من حيث تواجدها سواء في بوتيكات خاصة او Department stores و الاستمرار في المشاركة بأسابيع الموضه في لندن و ميلانو و باريس و التي سبق لي ان اشتركت فيها.

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