إطلالات يومية من صمود الكندري..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - صمود الكندري، ممثلة كويتية، شاركت في العديد من المسلسلات والمسرحيات، حيث بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت بعمر السادسة عشرة في مسلسل "لعبة الأيام"، وساعدها شكلُها في أداء أدوار أكبر من سنها وحصولها على أدوار قوية، وزادت أسهم نجاحها خلال مسلسل "ساهر الليل"، ومن بعده استطاعت المنافسة مع بنات جيلها، وأصبحت إحدى أهم الفنانات الشابات في الكويت ودول الخليج. وقد تزيَّنت الفنانة صمود بأزياء عدة مناسبة للخريف والصيف، بتنسيقات ألوان وموديلات مذهلة، ويمكنكِ أن تستوحي منها بعض الأفكار.

إطلالات أنيقة من وحي صمود الكندري​



ظهرت الفنانة صمود ببنطال وجاكيت يكسوهما اللون الأسود، مُزَيَّنَيْنِ بخطوط بيضاء، وأطلَّت بفستان ريفي بـ كاروهات زرقاء وأزرار سوداء، وكان الفستان مزيَّنًا بقماش أسود في الأسفل، وتجملت بـ معطف أبيض طويل بأزرار وربطة خصر، مع بنطال أسود قطني، وتألقت بجمبسوت واسع باللونين الأبيض والأسود، وبفستان سكّري واسع بنقوش حمراء في اطلالة أخرى، كما اختارت فستانًا أزرق قصيرًا بأكمام طويلة بمطاط مزين بنقط بيضاء، وتزينت ببلوزة سوداء وتنورة مزيَّنة باللون الأسود والأبيض، وتميزت باطلالة مذهلة بـ فستان أبيض بطبقات صُمِّمَ من الأعلى كجاكيت مميَّز بأزرار ذهبية، وكسرت اللون الأبيض بحقيبتها السوداء، ونسَّقت بنطالًا كاروهات رمادي وبلوزة بيضاء، ومعطفًا طويلًا أحمر، وفي اطلالة أخرى ارتدت معطفًا أبيض مخطَّطًا بالأسود مع بلوزة وبنطال باللون الأسود.

إطلالات أنيقة من وحي صمود الكندري​

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