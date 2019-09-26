موضة الطبعات.. علامة فارقة تميز الاسلوب الايطالي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يتميز الأسلوب الإيطالي بفرادته واختلافه عن غيره من الأساليب العالمية وهذا ما نلاحظه خلال أسبوع الموضة في ميلانو، بالأخص فيما يتعلّق بموضة الطبعات، لذا لاحظنا توجّه عاشقات الموضة والنساء الذواقات إلى شراء القطع والإكسسوارات التي تحمل دمغة «صنع في إيطاليا». وإلى جانب موضة الطبعات الرائدة في إيطاليا، تعد التصاميم كلاسيكية القصات، بالإضافة إلى القماش الفاخر كالحرير، والفرو الثري، والمعاطف الراقية، من أبرز ما يميّز الأسلوب الإيطالي المتألّق.

موضة الطبعات على منصة موسكينو Moschino



فما هي أهم الدور الإيطالية الرائدة في ابتكار موضة الطبعات ونشرها في العالم؟



تابعي معنا فيما يلي العلامات التجارية الفاخرة، التي قدّمت خلال عرض مجموعاتها لربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلان، أجمل تصاميم اتجاهات موضة الطبعات، التي تحاكي الفخامة والرقي والأسلوب المبتكر.



موضة الطبعات.. علامة فارقة تميز الأسلوب الإيطالي





موسكينو Moschino

أزياء جريئة بالطبعات من موسكينو Moschino



اتّخذ جيريمي سكوت Jeremy Scott، المدير الإبداعي لدار موسكينو Moschino، من الرسام العالمي بابلو بيكاسو Pablo Picasso، مصدر إلهام لابتكار مجموعته لربيع 2020. فجاءت تصاميم الدار، كما عهدناها، دائماً مفعمة بالطبعات والألوان، ومضفية المرح على منصة العرض خلال أسبوع الموضة في ميلان.

تعتبر قطع أزياء موسكينو statement pieces مناسبة أكثر للجريئات.





إميليو بوتشي Emilio Pucci

إطلالة كاملة بالطبعات من إميليو بوتشي emilio Pucci



لم تغب موضة الطبعات عن مجموعة إميليو بوتشي Emilio Pucci لربيع 2020، فهي تعد ميزة أساسية للدار. وقد رصدناها هذا الموسم بإطلالات كاملة على مختلف القطع، من جمبسوت وفساتين ناعمة وقفاطين لافتة، بألوان صيفية منعشة، مستوحاة من مغيب الشمس والبحر.

للحفاظ على بساطة الإطلالة، لا تضيفي المجوهرات والإكسسوارات اللافتة إلى الأزياء المطبّعة.

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فندي Fendi

طبعات الكارو على معطف فرو من فندي Fendi



شاهدنا الكثير من الأقمشة بالطبعات على منصة فندي Fendi، ضمن مجموعة ربيع 2020، وأكثر ما لفت انتباهنا هو موضة الطبعات على حقائب وملابس الفرو، إما بأشكال الورود الكبيرة، ذات الألوان الربيعية، والمناسبة للمرأة ذات القوام النحيف، والواثقة من أناقتها، أو بطبعات الكارو Checks، والتي تعدّ الأنسب للمرأة الكلاسيكية.





فرساتشي Versace

فستان بالطبعات المنعشة من فرساتشي Versace



لا يمكن أن نتكلّم عن موضة الطبعات، بدون أن نمرّ بدار فرساتشي Versace، ونلقي نظرة على أحدث مجموعاتها لربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في ميلان، والتي تميزت معظم تصاميمها بالطبعات الحيوية باللون الأخضر والأصفر المنعش.

حافظي على بساطة تصاميم وحياديّة ألوان الأحذية والحقائب، التي تعتمدينها مع الأزياء المطبّعة، لتبقى إطلالتكِ متناسقة.





مارني Marni

موضة الطبعات طغت على مجموعة مارني Marni



جاءت مجموعة مارني Marni لربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في ميلان، كلوحة فنية مفعمة بالحياة والألوان الصيفية، من خلال الطبعات التي طغت على مختلف التصاميم، بأسلوب الباتشورك patchwork العصري.

استعيني بطبعة «الباتشورك» لإضفاء لمسة بوهيميّة شبابيّة على البدلة أو suit ذات القصّة الرجالية.

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