قفاطين بتصاميم راقية وألوان حيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يعتبر اللون الأخضر من أكثر الألوان التي تزيد من بهجة الإطلالات وإشراقها. فهو لون الطبيعة، يمنحك حيوية لافتة خاصة إذا قمت بارتداء القفاطين والجلابيات التراثية بهذا اللون.

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والقفطان المغربي من أهم القطع التي يمكن أن ترتديها المرأة في مناسباتها المختلفة، وهو قطعة أنيقة انتشرت بشكل كبير؛ حيث يضفي جمالًا على كل امرأة، ويعتبر القفطان المغربي من أقدم الألبسة التقليدية، وانتشر في الأندلس -حسب بعض الباحثين- بفضل الموسيقي "زرياب" في بداية القرن التاسع، وكان أول ظهور للقفطان في المدن المغربية المعروفة كتطوان والرباط، ومن بعد ذلك بدأ المغاربة في تصدير آلاف القطع من الزيّ المغربي "القفطان" إلى ملك البرتغال، الذي كان عاشقًا لذلك اللباس.

ويعتبر القفطان زيًّا خاصًّا بالشعب المغربي، يعبّر عن ثقافة راقية وجمالية رفيعة المستوى، وتبرز مكانته أمام الشعوب الأخرى فهو رمز للعادات والتقاليد الخاصة بالشعب المغربي، وموضة متميزة تبرز في كل قفطان

لذا استوحينا لكِ –عزيزتي- عدة قفاطين خضراء من الممكن أن تكون خيارًا مناسبًا لمختلف إطلالاتك.

قطفان أخضر

قفاطين وجلابيات بنقوش مميزة



لإطلالة أنثوية ناعمة اخترنا لكِ قفطانًا أخضر بخطوط سوداء وزهور صفراء ضخمة، أو قفطانًا أخضر بدرجة داكنة منقوشًا بزهور حمراء مع حزام خصر، وكذلك قفطانًا أخضر بزهور ذهبية وحزام خصر ذهبي ضخم، ومن الممكن أن ترتدي قفطانًا بتصميم مختلف باللون اللبني المطرز بالذهبي ومُزيَّن بقماش أخضر في عدة مناطق، أو قفطانًا أخضر مُطرزًا بالذهبي ويزينه قماش سكري في الأسفل، وكذلك يمكن أن تتزيني بقفطان من المخمل الراقي المُزيَّن على الأطراف ومنطقة الصدر بفصوص ذهبية وزهور حمراء، وآخر أخضر مُزيَّن بتطريزات ذهبية وقماش سكري على أطراف الأكمام وفي الأسفل، مع حزام مليء بالنقوش والتطريزات.

قطفان أخضر



ولقفاطين تناسب الأعمار من الثلاثين فما فوق استوحينا لكِ قفطانًا أخضر بتطريزات ذهبية متتالية من المنتصف والأطراف، وقفطانًا من المخمل الأخضر مُزينًا بالذهبي على الأطراف والحزام، وقماش سكري مُطرز بالذهبي في المنتصف، أو قفطانًا أخضر بحزام فضي وتطريزات ذهبية في الأعلى والمنتصف، ومُزين بقماش شفاف بزهور.

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قطفان أخضر

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ولقفطان أكثر بساطة ارتدي قفطانًا أخضر بتطريزات ذهبية في المنتصف وحزام أخضر مُطرز بالذهبي أيضًا، وآخرَ شبيهًا به مُطرزًا على الأكتاف ومن الحزام وفي الأسفل .

وللمناسبات الضخمة ارتدي قفطانًا مُزينًا بزهور كبيرة ذهبية ونقوش صغيرة، ولآخر بسيط وفخم تجمَّلي بقفطان من المخمل الراقي مُزيَّن على الأطراف بزهور ذهبية عصرية أنيقة، وآخر أخضر بقماش أسود في المنتصف وزينة ذهبية بأشكال دوائر ملتفة على منطقتي الصدر والأكمام وبشكل أكبر في الأسفل.