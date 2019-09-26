تنسيقات شبابية من وحي عقيل الرئيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - عقيل الرئيسي ممثل وُلد بالكويت وهو شقيق الممثلة شيماء علي، تخرّج من المعهد العالي للفنون، وبدأ مشواره انطلاقًا من الإعلانات التجارية التلفزيونية لإحدى شركات العصائر، وبدأ بتجسيد دور الشاب السوري في مسلسل "ثريا" مع الفنانة سعاد عبدالله والمخرج محمد دحام الشمري، اللذين شجعاه على تحدث اللهجة السورية بعد أن قضى وقتًا يتدرب عليها، وشارك بعدها في أعمال مسرحية عدة، ثم عقد قرانه على الممثلة فرح الهادي وحصدا جائزة أفضل ثنائي فني في مهرجان "المميزون".

عقيل الرئيسي



يهتم عقيل الرئيسي بتنسيق أزيائه بشكل ملحوظ، سواء في اطلالاته الكاجوال أو الرسمية، ويميل لارتداء التيشيرتات البيضاء المخططة بالأزرق والأحمر من الطرفين، أو السوداء المزينة بكتابة سوداء أو بيضاء مزينة بكتابة ملونة، كما ظهر بتيشيرت أسود عصري بياقة حمراء وخطوط صفراء، ويختار البناطيل الفيروزية أو الجينز الممزق.

عقيل الرئيسي



ولـ اطلالة رسمية ظهر بجاكيت وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع بلوزة وحذاء باللون الأبيض، ويختار الأحذية الرياضية البنية أو البيضاء أو الصفراء العصرية.



وعن الملابس الشتوية يفضّل عقيل الجاكيتات السوداء المنفوخة أو البلوفرات السوداء بأشكالها المختلفة، كالسادة بتصميم ياقة عصرية، أو المزينة بكتابة ونقوش بيضاء، أو المعاطف السوداء الطويلة والبلوزات السوداء التي ينسقها مع سترة بنية طويلة، كما ظهر بجاكيت ملون بالكحلي والأخضر، ونسَّق بلوزة بيضاء مع جاكيت جلد بني، وبلوزة بيضاء مع بلوفر أسود مزين بنقوش حمراء.

عقيل الرئيسي



ولأزياء الخريف، ظهر عقيل بقميص وبنطال باللون الأسودن أكملهما بحذاء أخضر وحقيبة سوداء مزينة بالأخضر، وبلوزة بيضاء بأكمام بنية مع حقيبة عصرية للشباب باللون البني، وقميص وبنطال باللون الأبيض أكملهما بحذاء ملون لكسر اللون، ولاستكمال الأناقة يرتدي النظارات العصرية المميزة والحقائب الرجالية المختلفة بأنواعها، والساعات والأساور الرجالية.

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