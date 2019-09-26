Rado تطلق ساعة True Thinline Les CouleursTM Le Corbusier

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - تفخر شركة Rado بإطلاق أحدث مجموعة من الساعات المصنوعة من السيراميك فائق التقنية بالكامل والتي تأتي احتفالاً بأسطورة تصميم حقيقية. وتحتفل ساعة True Thinline Les CouleursTM Le Corbusier بأعمال المهندس المعماري الرائد الأسطوري في مجموعة تتميز بالتفرد الحقيقي.

بصفتنا خبراء في استخدام الخامات، استخدمنا كل الخبرة التي اكتسبناها على مدار أكثر من 30 عامًا من العمل باستخدام السيراميك فائق التقنية لابتكار ساعات بمجموعة الألوان المعمارية المتعددة (Architectural Polychromy) التسعة التي تتميز بالجاذبية، كما أن ابتكارها بشكل مستمر يمثل تحديًا ليس بالسهل.

تم ابتكار مجموعة الألوان المعمارية المتعددة (Architectural Polychromy) في عام 1931 و1959، وكانت سابقة لعصرها، حيث تم استخدام 63 لونًا تساعد على خلق مساحة وعمق وتأثير نفسي وفسيولوجي عميق على الشخص الذي ينظر إليها ويتم تصنيف الألوان في تسع مجموعات من الدرجات والتاثيرات المختلفة. ولا تزال باقات الألوان تُستخدم على نطاق واسع اليوم لدى المهندسين المعماريين وخبراء التصميم – وذلك تأكيدًا على جاذبيتها وملاءمتها المستمرين، كما أنها خير دليل على القيمة الاستثنائية التي يتمتع بها لو كوربوزييه باعتباره صاحب رؤية حقيقية.

تعرفي على موضة ساعات 2020

تتميز ساعات True Thinline Les CouleursTM Le Corbusier بالجاذبية والنعومة والاتزان والجرأة والقوة وصدق التعبير والتألق والتأثير المؤكد والنقاء، ولقد تم إنتاجها بإصدار محدود من 999 ساعة لكل لون. ولكل منها تصميم خاص لظهر جسم الساعة يشتمل على الألون الثلاثة والستين بأكملها. وكما عودتنا Rado دائمًا، فكل ساعة تتميز بالمتانة ومقاومة الخدش وخفة الوزن وراحة الارتداء نظرًا لتصنيعها بالكامل من السيراميك فائق التقنية والتصميم أحادي الجزء الذي ابتكرناه.

ونظرًا لأن Rado هي الشريك الحصري لساعات Les CouleursTM Le Corbusier، فإنها الوحيدة التي يمكنها ابتكار هذه الألوان بكل دقة، ويسعدنا أن ننتجها بخامة السيراميك فائق التقنية الذي نتميز به على الآخرين.

تعتبر مجموعة ساعات True Thinline هي ذروة الابتكار لدى Rado نظرًا للنجاح الفائق الذي حققه تصميمها، فهي ساعة مثالية تثبت قدرتنا على ابتكار الألوان الجريئة والديناميكية والاحتفال بشخصية لو كوربوزييه الذي ساهم في تلوين العالم المعاصر كما نراه – من خلال مجموعة رائعة من الألوان الجذابة.

أجمل ساعات الماس



نبذة عن شركة Rado

تشتهر Rado بإتقانها لفنون ابتكار الخامات، وهو ما يميزها في الجمع بين السمات والتصميمات الثورية، كما اتضحت ريادتها في مجال صناعة الساعات من خلال ابتكار السيراميك فائق التقنية، والسيراميك فائق التقنية خفيف الوزن للغاية، والسيراميك فائق التقنية الملون، ومادة CeramosTM وإدخالها في مجموعات ساعاتها ذات التصميمات المبتكرة. وتُعَد Rado من أشهر المصممين الحاصدين للجوائز، حيث فازت بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة لساعات تحمل اسمها، كما أنها تعتبر من أكثر المصممين استشرافًا للمستقبل في مجال صناعة الساعات في يومنا هذا، ولقد تميزت بالابتكار والريادة في ابتكار معايير جديدة والتفوق عليها باستمرار.

ساعات يد ذهب فاخرة من أرقى الماركات 2019



نبذة عن لو كوربوزييه

Advertisements

مهندس معماري، خبير تصميمات، رسام، خبير في تخطيط المدن و كاتب. يُعَد لو كوربوزييه من الشخصيات متعددة المواهب، وهو واحد من أهم المهندسين المعماريين وخبراء التصميم في العصر الحديث. ولقد ابتكر الكثير من الأفكار التي نبني عليها تفكيرنا المعاصر بشكل عام. وُلِد في قلب دولة صناعة الساعات السويسرية، وألهمت أعماله حركة Bauhaus "بوهاوس" والتصميم العالمي للأثاث. كما اشتهر بنظريته الابتكارية عن الألوان والتي أدت إلى تطور مجموعة الألوان المعمارية.



أجمل ساعات ألماس لإطلالة فاخرة



نبذة عن لوحة الألوان المعمارية المتعددة (Architectural Polychromy) لخبير التصميمات لو كوربوزييه

تحتوي اللوحة الأصلية لعام 1931 على 43 تدرّجًا لونيًا ضمن 14 مجموعة. وتتكون المجموعات من ألوان نقية ذات بريق واضح. تُعَد التشكيلة الثانية لعام 1959 استكمالاً لمجموعة الألوان المعمارية المتعددة، مُضيفة 20 لونًا تتميّز كلها بالقوة والديناميكية. ويأتي الجمع بين الأشكال الملونة واللالونية والبريق بقيم مختلفة ليسلّط الضوء على الخبرات الاستثنائية التي تمتع بها لو كوربوزييه في الهندسة المعمارية وكرسام، والتي تشكل أساس مجموعة الألوان المعمارية المتعددة بأكملها.

الساعات الملونة آخر موضة صيف 2019



نبذة عن ساعة Les CouleursTM Le Corbusier

عهدت مؤسسة Fondation Le Corbusier في باريس إلى شركة Les Couleurs Suisse AG حقوقها الحصرية العالمية لترخيص مجموعة ألوان لو كوربوزييه. وتقدم شركة Les Couleurs Suisse AG مخططًا لونيًا متقنًا وألوانًا أصلية من خلال لو كوربوزييه لشركات التصنيع العالمية المتخصصة في المنتجات الهندسية والتصميمية. وتقوم شركات التصنيع المرخص لها والمعتمدة لدى Les CouleursTM Le Corbusier – بما في ذلك شركة Rado - بابتكار منتجات متميزة بناءً على مجموعة الألوان المعمارية المتعددة (Architectural Polychromy) من أجل الأعمال الهندسية المتميزة والتصميمات اللونية التي لا مثيل لها.

أوديمار بيغه تطلق ساعةً جديدة من مجموعة رويال أوك