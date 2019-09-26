ستايلات مختلفة للمحجبات في خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - في بداية موسم الخريف تحتار المحجبة في تنسيق أزيائها، إلا أن ملابس محجبات خاصة بالخريف ليست بالأمر الصعب تنسيقه، خاصة بعدما اتجهت كثير من العلامات التجارية إلى توفير ملابس للمحجبات بكم طويل، إن كنت ترغبين في إبراز ستايلك في الخريف، اتجهي إلى البنطلون الأبيض ونسقي معه بلوزة طويلة باللون الأزرق الداكن.



تنسيقات ملابس محجبات لموسم الخريف





نسقي بنطلون واسع باللون البرتقالي مع توب باللون الأبيض، واختاري جاكيت جينز لتتألقي به، بإمكانك الاتجاه إلى لفة حجاب بستايل التربان إذا كنت ترغبين في التجديد من لفة الطرحة الخاصة بك.

نسقي بنطلون ضيق وتوب باللون الأبيض واختاري shirt dress وارتديه مفتوحا من الأمام وإذا كان له حزام سيكون مميزا للخصر.



لا تتردي في تنسيق السكارف الملون مع الإطلالة الكاجوال المكون من توب وبنطلون جينز، لأنها ستمنحك أكثر من لوك مميز، كل ما عليك فعله هو تنسيقها مع ألوان ملابسك وستناسب تقلب الجو في الخريف.





فساتين محجبات بحسب شكل الجسم



إذا كنت ترغبين في تبني هذا الستايل، عليك في البداية تحديد طبييعة شكل جسمك لاختيار موديلات تتناسب معه، فمثلا إذا كنت تتمتعين بجسم كمثري أي ممتلئ قليلا من منطقة الأرداف، فاختاري فساتين كاجول بكسرات أو كشكة من الأسفل. أما إذا كنت من الفتيات اللاتي يمتلكن جسماً رفيعاً، فجربي فساتين المحجبات التي تتمتع بحزام حول الخصر أو تلك المزودة بكرانيش لتخلق منحنيات في جسمك وابتعدي عن الموديلات التي تتمتع بخطوط طولية حتى لا تبدين أكثر نحافة. يمكنك ارتداء الفساتين الكاجوال مع الأحذية الرياضية أو صنادل بكعب عالي وفقاً للمناسبة التي تظهرين فيها.

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