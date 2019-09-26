صور.. دينا الشربيني تظهر برفقة عمرو دياب في الجونة.. والهضبة يرفض التصوير مع المعجبين

لقاءات متكررة تجمع بين الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، بدأت قبل عامين، واعتادت الأخيرة الظهور المتكرر مع الهضبة خلال الفعاليات الفنية المختلفة، خاصة خلال الحفلات الفنية التي يقيمها الهضبة، واعتادت عدسات الكاميرات التقاط العديد من المقاطع المصورة سويا، تارة خلال الرقص، وتارة الغناء، وحتى خلال قضائهما وقتا معا.

وظهر الهضبة مع الفنانة دينا الشربيني من جديد، اليوم، قبل ساعات من حفله الغنائي المقرر إقامته بعد ساعات في الجونة، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ورفض دياب التقاط أي صورة مع المعجبين ورد على الطلبات، بقوله: "أنا آسف".

Advertisements

أول ظهور لعمرو دياب مع دينا الشربيني في الجونة

وتلك ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الفنان عمرو ديب بصحبة دينا الشربني على هامش مهرجان الجونة، فقد ظهرا سويا العام الماضي في دورة المهرجان الثانية، وكان يرفض الهضبة كذلك التقاط صورا لهما سواء مع المعجبين أو عدسات الإعلام، وقال مصدر مقرب من الثنائي إنه يحاول الحفاظ على خصوصية تلك العلاقة.

علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

وتمتد علاقة الثنائي منذ سنوات، وتثير كل حين تكهنات حول زواجهما، أو ارتباطهما رسميا، إلا أن كل تلك الأنباء لم يثبتها أو يؤكدها أيا من الطرفين، فيما تربطهما علاقة عاطفية، ويظهرا سويا بشكل متكرر في مواقف وفعاليات فنية كثيرة.