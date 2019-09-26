صور.. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. ومتابعون: "مشروع ست بيت ناجحة"

"أنا هعيش لولادي"، مقولة أعلن بها الفنان أحمد سعد مسار حياته المستقبلية بعد تطليقه الفنانة سمية الخشاب، إثر خلافات عدة نشبت بين الثنائي، ويبدو أنه بدأ بالفعل الاحتفال بأولاده، ومشاركة ذلك مع جمهوره عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

صورة لابنته "جودي"، نشرها الفنان عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليهنئها بعيد ميلادها، وعلق: "بنتي الحبيبة الغالية جودي، كل سنة وأنتي طيبة يا عمري وأجمل حاجة في حياتي، بحبك وعقبال 1000 سنة وأنتي أغلى من الدنيا عندي".

وظهرت الفتاة في الصورة مرتدية فستان من اللون الأسود وعلى وجهها ابتسامة بريئة، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي الفنان.

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وعلق متبع على الصورة: "كل سنة وهي طيبة، و"المانيكير الأحمر، والمحبس ده دليل على مشروع ست بيت ناجحة في المستقبل، كل سنة وهي طيبة"، و"ما شاء الله ربنا يحميها ويخليهالك، وتشوفها أحلى عروسة".

طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب

وكان الفنان أحمد سعد قد أعلن طلاقه مؤخرا من الفنانة سمية الخشاب، واتهمته الأخيرة بمحاولة قتلها بتمزيق الطحال، ورد لها هو الاتهامات بأنها "سرقت" شقته، وامتدت المشاجرات إلى القنوات الفضائية، وحينها قال أحمد سعد إنه "سيعيش فيما بعد لأولاده فقط".