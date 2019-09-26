سارة تطلب الخلع: "حماتي دهنت السلم زيت عشان تجهضني"

"حماتي دهنت السلم كله بالزيت عشان اتزحلق، وأنا حامل في الشهر الثالث، يدوب قفلت باب الشقة ولسه بنزل أخدت السلم كله على ظهري ونقلوني المستشفي، واتهمتني إن أنا اللي عملت كدا عشان أتخلص من الجنين" بتلك الكلمات حكت "سارة ع."، 28 عاما، سبب إقامتها دعوى خلع ضد زوجها "كريم ح." أمام محكمة الأسرة بالزنانيري حملت رقم 4781 لسنة 2019.

قالت سارة لـ"الوطن"، إنها تزوجت منذ عام ونصف وكانت تجمعها بزوجها علاقة حب دامت 3 أعوام وفترة خطوبة عامين، وكانت والدة زوجها دائما ما تختلق المشاكل طوال فترة الخطوبة ولا تحادثها تلفونيا ولم تلتقي بها سوى مرتين، وأخبرتها بشكل مباشر أنها لا تريدها زوجة لابنها أكثر من مرة، ولكن سارة كانت تؤمن أنها تحملت 5 سنوات ولا بد أن تكمل مشوارها، معتقدة أنه بعد الزواج ستعمل على كسب رضاء حماتها وودها، ولم تكن تتخيل يوما ما ينتظرها، فكادت أن تفقد حياتها بسبب كره حماتها الشديد لها، التي وضعت لها الزيت على السلم لكي تتخلص من جنينها الذي لم يرى الحياه بعد.

تتابع سارة حديثها بأن حماتها دائما تختلق المشاكل بينها وبين زوجها وكان الزوج يتجاهل في بداية الأمر حتى بدأت الأحداث تتطور وبدأ الزوج يصدق: "حماتي اتصلت بيا مرة الساعة 9 ونص صباحا على غير عادتها، وسألتني على جوزي نزل الشغل ولا لا مع أنه بيعدي عليها كل يوم قبل ما ينزل شغله، وأنا قلت يمكن كان مستعجل ومعرفش يعدي عليها، وبعدها فهمت إنها كانت خطة منها عشان تعملي مشكلة، وإدعت إنها كانت تعبانة واتصلت بيا عشان أجبلها دكتور وأنا سيبتها ونمت وقفلت تليفوني، ودا محصلش بس جوزي لما شاف مكالمتها عندي على الموبايل صدقها"، ونشبت مشاجرة كبيرة بين الزوجين، وهكذا استمرت الأم في اختلاق المشاكل بينهما.

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وأضافت سارة، أن حماتها جعلت بيتها مثل النار، ولم يعد أحد الزوجين قادرا على تحمل الحياة مع الطرف الآخر، وعندما علمت حماتها بأنها حامل بطفلها الأول جن جنونها، وكان الدكتور طلب منها الراحة التامة في السرير وعدم التحرك لفترة لأن الحمل غير ثابت ومهدد بالإجهاض، إلا أن حماتها انتهزتها فرصة وادعت أنها وقعت على رجلها ولم تعد قادرة على الحركة، وكانت تتصل بها يوميا لتنزل إليها تعطي لها الدواء وتحضر لها الغداء، وعندما طلبت سارة من زوجها أن تذهب لبيت أهلها حتى تمر الشهور الأولى من الحمل ثارت الأم ورفضت.

وتابعت: "حماتي قالتله تروح عند أهلها ليه هو إحنا بنعذبها ولا بنجلدها وقالتلي ما انتي نايمة طول النهار مفيش منك فايدة ولا بتتحركي من مكانك، هيعمللولك إيه إحنا مبنعملوش"، وأتهمتها أنها تريد أن تذهب إلى أهلها لكى تجهض الجنين وتدعي أن السبب في ركوبها المواصلات، وعندما فعلت الحماة فعلتها أقنعت ابنها أن زوجته ادعت السقوط على السلم هذا لكي تتخلص من الجنين، بعد أن فشلت في الذهاب إلى أهلها فصدق الزوج أن زوجته هي من حاولت التخلص من جنينها.

لذلك أقدمت سارة على رفع دعوى خلع ضد زوجها بعد أن رفض تطليقها، لأنها لم تعد تأمن على حياتها معهم، وساءت نفسيتها بسبب كثرة المشاكل المختلقة، فأصبح البيت نار لا تطاق.