لأول مرة.. بنجلاديشية تخالف التقاليد وتنظم مسيرة لبيت حبيبها للزواج منه

اعتاد البعض على تنظيم المسيرات في الأغراض السياسية، لكن فتاة بنجلاديشية تدعى خديجة أكتر خوشي خالفت الأعراف والثوابت وقادت مئات الأشخاص إلى منزل زوج المستقبل.
البداية جاءت عندما قامت خديجة البالغة من العمر 19 عاما بجميع النساء في بلدتها ببنجلاديش، على أمل أن يحذون حذوها واتجهت إلى منزل "طارق" للزواج منه، نقلًا عن "فرانس برس".
وتعتبر مسيرة "خديجة" هي الأولى من نوعها في بلد كان يحدث فيه عكس ذلك لقرون عديدة، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بضرب الزوجين وعائلاتهما، لمخالفاتهما التقاليد والأعراف بالدولة.
وبررت "خديجة" فعلتها قائلة: "إذا كان باستطاعة الرجال الزواج من الفتيات، فلماذا لا يمكن للفتيات أن يفعلن ذلك؟".
واستكملت: "التقليد ليس هو القضية هنا، إنها مسألة حقوق المرأة، واليوم، إذا ذهبت فتاة لتتزوج من رجل، فلن يتعرض أحد للأذى".
وكان الزوجان على علم برفض الأهل لزواجهما بهذه الطريقة، والذي أقيم في منطقة ريفية بالقرب من الحدود مع الهند يوم السبت الماضي، حتى أفراد الأسرة لم يكن لديهم أدنى اهتمام في البداية.
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