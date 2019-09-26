أسرة وصيفة ملكة جمال تايلاند تقدم دعوى ضد مالك ليستر سيتي المتوفي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدمت أسرة شابة لقيت حتفها في حادث سقوط مروحية مالك نادي ليستر سيتي، في أكتوبر عام 2018، بدعوى قضائية ضد ملاك النادي الإنجليزي، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين دولار.

نوسارا سوكناماي كانت بعمر الـ 32 عاما هي وصيفة ملكة جمال تايلاند عام 2005، وصديقة مقربة لمالك النادي، الراحل فيكاي سريفادهانابرابا، وماتت رفقته نتيجة سقوط الطائرة وتحطمها.

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صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ذكرت أن عائلة نوسارا رفعت الدعوى القضائية للمطالبة بتعويض مالي، لأن الابنة كانت المعيل الوحيد لوالديها، ورغم أنها ماتت ضحية سقوط الطائرة، إلا أن ورثة مالك ليستر سيتي لم يقوموا سوى بصرف مبلغ 2000 جنيه إسترليني مراسم الجنازة.

الأسرة رفضت الحصول على عروض مالية بقيمة 20 ألف و40 ألف جنيه إسترليني، لأن الرقمين غير كافيين لتوفير حياة كريمة لوالدي سوكناماي، التي كانت تعمل كمساعدة شخصية لمالك ليستر سيتي.

سقوط مروحية مالك ليستر سيتي أحدث صدمة يوم 27 أكتوبر الماضي، حيث أسفر عن وفاته و4 من مرافقيه.

سريفادهانابرابا، الملياردير التايلاندي، كان أحد رجال الأعمال، وخامس أغنى رجل في بلاده، فقد قدرت ثروته بـ4.9 مليار دولار، واشترى نادي ليستر سيتي عام 2010، وساعده على الفوز بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ست سنوات في مفاجأة مدوية بتاريخ “البريمير ليج”.