وفاة شاب بعد طلبه الزواج من حبيبته في قاع البحر.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقي أمريكي مصرعه غرقا وهو يطلب الزواج من حبيبته في قاع البحر في إحدى جزر تنزانيا، على ما كشفت إدارة الفندق حيث كانا ينزلان.

كينيشا أنطوان، نشرت صورا لشريكها ستيفن ويبر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو يطلب يدها عبر نافذة غرفتهما الواقعة في قاع البحر في فندق مانتا في زنجبار.

شريط الفيديو أظهر ستيفن ويبر، وهو مزوّد بقناع، يسبح باتجاه نافذة الغرفة التي بسط عليها رسالة مكتوبة مفادها “يتعذر عليّ أن أحبس نفسي بما فيه الكفاية لأقول لك كلّ ما أحبه فيك، وأنا أحبك أكثر فأكثر يوما بعد يوم.. فهل تريدين أن تكوني زوجتي؟”.

Advertisements

الشاب بعد ذلك أخرج علبة صغيرة فيها خاتم الزواج، في حين كانت كينيشا أنطوان تصرخ فرحا وهي تصوّر المشهد.

ولم تكشف بعد بالتحديد ملابسات وفاة الشاب في جزيرة بيمبا التي تشكّل مقصدا رائجا لشهر العسل.. ولا تزال التحقيقات جارية.

كينيشا كتبت قائلة: “تعذّر علينا الاحتفال ببداية حياتنا المتشركة لأن أجمل يوم في حياتنا تحول إلى الأسوأ”، مؤكدة وفاة حبيبها.