فيديو.. هنا شيحة عن طلاقها من فلوكس: قرار خاطئ.. "شخصياتنا مش راكبة مع بعض"

تحدثت الفنانة هنا شيحة عن تجربة زواجها من الفنان أحمد فلوكس لفترة قصيرة جدا، قبل أن ينفصلا مؤخرا.

وقالت شيحة، أثناء حديثها لبرنامج "MBC Trending"، المذاع عبر شاشة "MBC"، أن الحب قد يأتي فجأة لكنه قد يكون حب فقط، وأوقات أخرى يكون القرار خاطئ، متابعة: "أوقات بيكون القرار مش مظبوط، وأوقات الحياة متبقاش ظابطة والشخصيات مش راكبة على بعض، وده مالهوش علاقة بيك كشخص أو بيا كشخص، والحياة اليومية مركبتش".

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وأضافت: "لما بتكون صادق مع نفسك ومش عاوز تأذي نفسك ولا تأذي الشخص اللي معاك بتاخد قرار الانفصال، وأنا شخص واضح جدا مع نفسه، ومبعرفش أعمل حاجة أنا مش مرتاحة فيها، ولو مش مبسوطة بمشي، وبعمل اللي برتاحله بغض النظر عن رأي الآخرين لأن الآخرين مش عايشين حياتي ولا عارفين مشاعري".

وتزوجت الفنانة هنا شيحا من الفنان أحمد فلوكس، أكتوبر الماضي، واستمر الزواج لمدة 9 أشهر.