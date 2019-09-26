مدير خط نجدة الطفل: "فتاة الدقهلية" على قيد الحياة.. ووجهت تهمة الشروع في القتل لجدتها

نفى صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، صحة الأنباء المتداولة حول وفاة الطفلة "جنة محمد" ابنة الـ5 أعوام، والتي تتلقى العلاج بمستشفى المنصورة العام الجديد.

وقال "عثمان" لـ "هُن"، إنه جاري متابعة الحالة مع النيابة العامة بالدقهلية ولجنة الحماية وذلك من خلال جمعية "رسالة"، التي تتولي رعاية الطفلة، لافتًا أنه جرى بتر قدم الطفلة اليسرى، وأنها تحت الملاحظة في العناية المركزة.

وأضاف: "تم القبض على الجدة، ووجهت لها تهمة الشروع في القتل".

وأشار مدير خط نجدة الطفل، إلى أن والدا الطفلة تم إخلاء سبيلهما، حيث أن الجدة هي الحاضنة للطفلة عقب انفصال والدها الكفيفان.

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قصة تعذيب الطفلة جنة

البداية ترجع إلى البلاغ الذي تلقته مديرية أمن الدقهلية، من مستشفى شربين المركزي، بوصول الطفلة "جنة محمد سمير"، ذات الـ5 أعوام، وعلى جسديها آثار كدمات متفرقة بالجسم، وآثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، حالة حرجة تعاني منها الطفلة الصغيرة استدعت نقلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد.

توجه رئيس مباحث مركز شربين، إلى مقر إقامة الطفلة، حيث تقطن مع جدتها وجدها، الذي اتهم فيه جدتها التي تدعى "صفاء" بالتعدي عليها بالضرب وحرق أجزاء من جسدها، بحجة تبولها لا إراديًا، وهو بالفعل ما أثبتته التحريات الأولية.