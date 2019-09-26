فيديو.. حلا شيحة في الجونة.. رقص وفساتين مكشوفة وعملية تجميل

"سعيدة بوجودي وسط زملائي وأصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وسعيدة بِكَم الحب الذي يُحيطني هنا في الجونة"، هكذا عبرت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة، حيث تشارك فيه للعام الثاني على التوالي، بعد خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل مرة أخرى، ومشاركتها في كثير من الفعاليات الفنية.

وبعد خلع الحجاب، صوبت الأنظار تجاه حلا شيحة، لمتابعة كل جديد لها من أدوار وملابس ومشاهد مختلفة، ويستعرض التقرير التالي أبرز المشاهد التي ظهرت بها حلا شحة في مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

وصلة رقص بين الثلاثي حلا وهنا ورشا في الجونة

بفستان من اللون الأسود "أوفشولدرز"، ظهرت الفنانة حلا شيحة خلال فعاليات مهرجان الجونة مع شقيقتيها هنا شيحة ورشا شيحة، ترقص بخفة في مقطع مصور قصير، كما ظهرروا وهن يلعن لعبة "الأفلام" الشهيرة، وتداول رواد سوشيال ميديا تلك المقاطع.

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عملية تجميل للأنف

خلال لقاء لها مع برنامج MBC Trending، على هامش فعاليات مهرجان الجونة، تحدثت الفنانة حلا شيحة عن خضوعها لعملية تجميل في الأنف، وقالت إنها كانت عملية بسيطة، لكنها أحدثت فرقا في شكلها، وأصبحت تشعر براحة بعد تلك العملية التجميلية.

انتقادات لفساتين حلا شيحة

رغم عودتها للفن وتخليها تماما عن الحجاب، إلا أن بعض جماهير حلا شيحة وجهوا لها انتقادات عدة بسبب فساتينها التي وصفوها بالـ"جريئة"، خلال فعاليات المهرجان، وهو ما ردت عليه بنفسها عبر برنامج MBC Trending، قائلة إنها "لم ترتد ما يؤذي عين الجماهير، حتى وإن كشفت الفساتين عن بعض الأجزاء من جسدها مثل الخصر، والأكتاف، إلا أنها ليست مبالغ فيها".