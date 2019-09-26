النجمة كاردي بي تكشف تحرش المخرج هارفي واينشتاين بها خلال جلسة تصوير

كشفت عدد من نجمات الفن عن تعرضهن لوقائع تحرش عدة، خلال الآونة الأخيرة، وأكدت بعض النجمات تعرضهن لوقائع تحرش من قبل المخرج الأمريكي السابق هارفي واينشتاين، بعد إطلاق حملة #MeToo، كانت آخرهن "كاردي بي".

وكشفت نجمة الـ"هيب هوب" عن تعرضها للتحرش من قبل المخرج، خلال إحدى جلسات التصوير لإحدى المجلات، في اعتراف صادم لها، وفقا لما جاء بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت "كاردي": "لن أنسى أبدًا كيف تحرش بي المصور أثناء جلسة تصوير لتلك المجلة، كان لا يكف عن الاقتراب مني، كما كشف عن منطقته الحساسة"، جاء ذلك خلال حوارها في برنامج Untold Stories of Hip Hop.

وكشفت الفنانة رد فعلها للمذيعة أنجي مارتينيز: "كنت غاضبة للغاية، فذلك جنون، لقد صحت في وجهه قبل مغادرة المكان في صدمة كبيرة".

وذكرت كاردي أنها لم تكشف عن الواقعة ولا اسم المجلة التي كانت تصور لها، ولكنها كشفت ما هو أسوأ فقد علمت أنه يوجد ما يشبه حماية للمصورين من أي شكاوى وادعاءات بشأن سلوكهم، مثل التحرش، ولا يتم اتخاذ إجراءات بشأنهم.

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وكانت النجمة قد أخبرت صاحب المجلة بما حدث، لكنه لم يلق اهتماما للموضوع، قائلا: "حسنًا، ماذا بعد؟".

كما تطرقت كاردي لمشاهدتها بعض حالات التحرش اليومية التي تتعرض لها الفتيات، قائلة: "أعلم أن الفتيات في المنطقة التي أعيش فيها، يختبرن الأمر نفسه كل يوم".

وجاء ردها على سؤال "أنجي" بشأن ما إذا كانت لا تزال تتعرض للأمر نفسه، قائلة: "لا، بالطبع لا، فأنا سرعان ما سأفضح ذلك الشخص على إنستجرام".

وكانت كاردي قد كشفت عن تعرضها للعديد من المضايقات في بداية حياتها المهنية، وبعض المحاولات لاستغلالها كذريعة لدخول عالم الشهرة في لقاء لها مع مجلة "كوزموبوليتان"، العام الماضي.

ومن المقرر بث لقاء كاردي الصادم مع أنجي كاملًا، اليوم الخميس على شبكة We TV الأمريكية.