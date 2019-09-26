صور.. قبل حلا شيحة.. هكذا غيرت عمليات تجميل الأنف ملامح الفنانات

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أعلنت الفنانة حلا شيحة عن خضوعها لعملية تجميل لأنفها لأن شكلها كان يضايقها في السابق، وذلك خلال لقائها في برنامج "MBC Trending".
وتلجأ بعض الفنانات إلى إجراء عمليات تجميلية في الأنف للظهور بشكل مختلف أو لعلاج مشكلة بالأنف، يستعرض "هُن"، في التقرير التالي، فنانات خضعن لعمليات تجميل الأنف غيرت ملامح وجههن.
نانسى عجرم
أجرت الفنانة نانسي عجرم 3 عمليات تجميلية لأنفها، لتحصل على مظهر أجمل مما كانت عليه وغيرت العملية من ملامح وجهها.
حورية فرغلي
اضطرت الفنانة حورية فرغلي إلى إجراء تعديل على شكل أنفها بعد سقوطها عن الفرس، كما ذكرت في برنامج "أنا وأنا"، وهو سبب خضوعها لعملية تجميلية في أنفها.
دينا
أجرت الراقصة دينا عملية تجميلية في الأنف وكانت تشعر بالقلق في البداية من أن تلاقي نفس مصير الفنانة حورية فرغلي من أن تتعرض للموت، إلا أن أحد الأطباء طمأنها، وأجرت العملية بالفعل والتي غيرت ملامح وجهها بعد ذلك.
مي عز الدين
تغيرت ملامح وجه الفنانة مي عز الدين عقب خضوعها لعملية تجميل بالأنف، حيث قامت بتصغير حجم أنفها، ونشرت صورتها عبر صفحتها على "إنستجرام"، وقدمت الشكر للطبيب الذي أجرى العملية.
أصالة
أعلنت الفنانة أصالة في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها خضعت لعملية تجميل لتصغير أنفها، ما تسبب في تغير ملامح وجهها.
غادة عبد الرازق
خضعت الفنانة غادة عبد الرازق، إلى عملية تجميل في الأنف.
وأعلنت ذلك في حوار سابق لها ببرنامج "الجريئة"، عام 2009، عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها لتحسين شكلها.
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