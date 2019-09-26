رانيا يوسف أبرزهن.. إطلالات "دون حمّالات صدر" موضة اجتاحت مهرجان الجونة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت إطلالات النجمات خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لدورته الثالثة جدلاً كبيرًا عبر السوشيال ميديا، خاصة أن معظم الفساتين جاءت مستوحاة من الإطلالات الجريئة للفنانة المصرية رانيا يوسف، والتي أثارت من جديد إطلالتها بحفل الافتتاح الجدل، حيث ظهرت بفستان مكشوف الصدر، ودون حمالة صدر.

ويرصد موقع "فوشيا" أبرز النجمات اللاتي ظهرن بإطلالات مشابهة لإطلالة الفنانة رانيا يوسف؛ ما جعلها أيقونة جديدة للموضة بالنسبة لهن:

غادة عادل

أثارت الفنانة المصرية غادة عادل خلال حضورها فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي، في دورته الثالثة، جدلاً واسعًا بسبب إطلالتها الجريئة والتي جاءت على خطى إطلالات رانيا يوسف.

ارتدت غادة فستانًا ميدي براقًا باللون اللازوردي، بأكمام قصيرة منسدلة، واتسم الفستان بقصة صدر جريئة؛ الأمر الذي جعل إطلالتها غير موفقة.

واختارت حقيبة كروس باللون الفضي، مع صندل باللون الأسود مزين بأربطة الكاحل، ونسقت مع الفستان إكسسوارات ماسية ناعمة مكونة من عقد، وأقراط كبيرة.

نيكول سابا

بإطلالة غير تقليدية وجريئة، ظهرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة؛ إذ ارتدت فستانًا باللون الفضي البراق، بصيحة الميتاليك الرائجة بشدة هذا العام.

وجاء الفستان مكشوفًا عند منطقة الصدر شأن فساتين رانيا يوسف مع ياقة عند الرقبة أشبه بالقلادة، متصلة بمنطقة البطن بإكسسوار رفيع باللون الأسود مزين بالرسومات البسيطة، واعتمدت على المكياج الجرئ والملفت ليتماشي مع الفستان.

مي عمر

أثارت الفنانة المصرية مي عمر حالة من الجدل بسبب إطلالتها الجريئة؛ إذ ارتدت فستانًا باللون الأرجواني الفاتح، بصيحة الكتف الواحدة الرفيعة، بخامات تمتزج بين الجوبير والشيفون، مع فتحة ساق طويلة؛ ما جعله يشبه بشكل كبير إطلالة رانيا يوسف في اعتماده على الكتف الواحدة.

واعتمدت تصفيفة الشعر الانسيابي المنسدل بشكل عشوائي، ومكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الهادئة.

يسرا

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بإطلالة جريئة خطفت الفنانة المصرية يسرا الأنظار، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وارتدت يسرا خلال الحفل فستانًا فضيًا مكشوف الصدر، وقامت بوضع المكياج الهادئ ورفع شعرها وهو ما تماشى مع الفستان.

وبلغت تكلفة فستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى 7561 دولارًا، أى ما يقرب من 124 ألف جنيه مصري.

سارة التونسي

ظهرت سارة التونسي ملكة جمال العرب لعام 2017، بفستان جريء باللون الأزرق من دون أكمام، مكون من كورسيه مطرز بالحبيبات البراقة، وتنورة واسعة ومنفوشة بطبقات متعددة، إذ جاء التصميم مكشوفًا من عند منطقة الصدر والظهر.

وأكملت الإطلالة بكلاتش باللون الأسود الماط، واختارت تصفيفة الشعر الانسيابي المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجًا ناعمًا وركزت على رسمة العيون السموكي.

لقاء الخميسي

خطفت الفنانة المصرية لقاء الخميسي الأنظار بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية فستانًا متوسط الطول باللون الذهبي وذا أكمام مكشوفة، ونسقت معه بعض الإكسسوارت و"كلاتش" وحذاء لونه بيج ذا كعب عال.

فيما اعتمدت لقاء الخميسي تسريحة شعر من صالون المصفف محمد الصغير، ووضع لها خبير التجميل رشاد مكياجًا جذابًا ارتكز على الألوان الترابية.

درة

ظهرت الفنانة التونسية درة في الإطلالة الأولى للمهرجان بفستان طويل اتسم بالقصة الجريئة بمنطقة الصدر بدرجات، وتميز بعدة طبقات أتت على شكل أجنحة الفراشة، من توقيع "هاس إدريس".

واختارت درة تسريحة الكعكة المنخفضة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا وركزت على رسمة العيون الفرعونية بالآيلاينر مع الروج الحيادي.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الـ 19 من سبتمبر، وتستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.