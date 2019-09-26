وصفات طبيعية لتعطير أسطح البيت بأقل التكاليف

الرائحة العطرة في البيت تبعث على الراحة النفسية، وتحرص كل ربة بيت على شراء المعطرات المختلفة، إلا أن الارتفاع الشديد في الأسعار جعل الكثيرات يبحثن عن البدائل الأرخص.

وتقدم دكتورة منال عبد الرحمن، أستاذة الاقتصاد المنزلي، وصفات طبيعية، التي تساعدك في تعطير مختلف أسطح البيت، وبأقل التكاليف كما نقلت صحيفة فيتو:

غرفة النوم:z

مملكتك السحرية، التي تحرصين حتمًا على نظامها وجمالها وتجددها؛ لتصبح واحة جميلة لكِ ولزوجك.

ضعي ماءً ساخنًا في وعاء صغير، تتوسطه شمعة مشتعلة، وامزجي الماء بزيت عطري تحبين رائحته، كاللافندر، الياسمين أو الورود.

ثبتي الوعاء على سطحٍ عالٍ، كسطح الدولاب مثلًا، وستشعرين بانبعاث الرائحة الجميلة بمرور الوقت.

تعطير الوسائد:

انثري قطرات من عطرك المفضل على قطعة قماش، وضعيها بين أكياس الوسائد في الخزانة، وبمجرد استخدام أحدهم ستجدينه معطرًا.

تعطير السرير:

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ضعي بعض الوردات المجففة في وعاء صغير، وأضيفي عليها زيتًا عطريًا برائحة نفاذة، واتركي ذلك المزيج لمدة نصف ساعة.



بعد مرور الوقت، أخرجي أوراق الورد من الوعاء، واتركيها حتى تجف، ثم ضعيها في كيس قماشي بين الوسائد، أو انثري الأوراق على السرير أثناء النهار.

تعطير السجاد:

استعملي المكنسة الكهربائية، لتنظيف السجادة من التراب والشوائب المختلفة، ثم عرّضيها للشمس لمدة لا تقل عن نصف ساعة؛ لتضمني تهويتها بشكل جيد.

انثري عليها بعضًا من عطرك، أو بعض الزيوت العطرية التي تحبين رائحتها أنتِ وزوجك، وستنبعث الروائح الجميلة منها لفترات طويلة.

تعطير المنزل بشكل عام:

هناك طريقة بسيطة وسهلة لتعطير غرف المنزل، وهي تغطية المصابيح برشات رقيقة من العطر، أو طبقة خفيفة من الزيوت العطرية، وستنبعث الرائحة الجميلة بمجرد إضاءة المصباح.

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