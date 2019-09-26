معطف "ترينش كوت" لا غنى عنه في خزانتك الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "Elle" الألمانية أن معطف "ترينش كوت" "Trench Coat" يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية؛ حيث إنه يمتاز بطابع عملي أنيق.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن معطف "ترينش كوت" هو معطف واق من المطر، يأتي بقصّة متوسطة الطول أو طويلة ويشتمل غالبا على صفي أزرار وحزام للوسط.
وبالنسبة للخامات، يأتي معطف "ترينش كوت" مصنوعا من الجبردين أو البوبلين أو الجلد.
وغالبا ما يكتسي معطف "ترينش كوت" باللون البيج أو الكاكي أو الأزرق الداكن.
ويمتاز معطف "ترينش كوت" بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يناسب إطلالات العمل الأنيقة والإطلالات الكاجوال المتحررة على حد سواء.
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