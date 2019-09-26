"القومي للمرأة" يشارك في اجتماع "الخبراء" لتقييم نتائج إعلان بيجين

يشارك المجلس القومي للمرأة، في اجتماع فريق الخبراء الذي سيعقد في الاسكو ببيروت خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2019، لمراجعة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز، في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد مرور 25 عاما على إصداره.

وشاركت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، في الاجتماع – ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من ممثلي الآليات الوطنية للمرأة والجهات البحثية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني من الدول العربية.

يهدف الاجتماع إلى الخروج بتقرير إقليمي موحد للمنطقة العربية وذلك من خلال مناقشة وعرض التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية ( 2014- 2019).

وسيصدر التقرير استناداً إلى التقارير الوطنية التي قدمتها الدول، مع تسليط الضوء على المحاور الرئيسية لإعلان ومنهاج عمل بيجين والقضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة ذات العلاقة.

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وأشارت الدكتورة نجلاء العادلي أن هذا الاجتماع يركز على دراسة استنتاجات التقرير الإقليمي وتعميق المعرفة حول مخرجات المراجعة الإقليمية، والمشاركة في تحديد التقدم المحرز وتبرير أسبابه، بما يسهم في تعزيز الجهود العربية نحو تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ غايات منهاج عمل بيجين وأجندة التنمية المستدامة للعام 2030، وكذلك أوجه القصور والتحديات، بالإضافة إلى المساهمة في صياغة توصيات التقرير ووضع رؤى إقليمية للسنوات الخمس المقبلة (نحو بيجين 30).

وأوضحت أن الخبراء ناقشوا خلال الاجتماع مسودة التقرير الاقليمي للمنطقة العربية، والذي يشير إلى العوائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشتركة التي تعيق النهوض بوضع المرأة في المنطقة العربية.

كما يتناول التقرير الإشارة إلى بعض الأمثلة من الدول العربية والاتجاهات العامة للمنطقة العربية، وقد عُرض خلال الاجتماع نتائج وتوصيات اللقاءات التشاورية وإنخراط المجتمع المدني خلال عملية مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ إعلان و منهاج العمل.

جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، طالب في قراره رقم 2018/8E/RES/ من جميع الدول، إجراء عمليات استعراض شاملة على الصعيد الوطني للتقدم المحرز وللتحديات التي تواجه الدول في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.

كما طلب المجلس من اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة إجراء استعراضات إقليمية، لإدراج نتائجها ضمن الاستعراض الدولي لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 25 عاماً والذي ستقدّمه لجنة وضع المرأة في دورتها الرابعة والستين في عام 2020.