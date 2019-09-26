على أنغام "جانا الهوا".. مقطع رقص لموظفتين داخل مستشفى سعودي يثير الغضب

بالتزامن مع العيد الوطني السعودي، تبدأ الاحتفالات في كل الأرجاء، ومؤخرا بدأت السعودية في تنظيم حفلات والاستعانة بمطربين للغناء في هذا اليوم الوطني المميز، ولكن ما حدث داخل أروقة أحد المستشفيات في المملكة أثار غضبا واسعا.

انتشر فيديو بين رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لشخص يغني وسط المرضى، وذويهم، ما أضاف جوا من البهجة والمرح على الحضور، حيث كانت الأغنية لعبد الحليم حافظ "جانا الهوا"، ولكن فيما يبدو أن هذا التصرف لم يعجب الكثيرون وطالبوا بتدخل وزارة الصحة السعودية، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

من بين التعليقات التي كانت مصاحبة للفيديو على "تويتر"، "هذا اليوم خصص للوطن وليس إلى الحفلات الخاصة"، وقال آخر، "مهزلة"، وعبر آخر عن غضبه، "نسفت كل ما تعلمه الناس من آداب فيما يخص المرضى وشرف المهنة، وقديمًا يقال لا تستعمل منبه السيارة بالقرب من المستشفى لكيلا تزعج المرضى"، وقال آخر، "اليوم الوطني للأغاني الوطنية ومش آه يا حبيبي".

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رد وزارة الصحة السعودية

من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن مقطعي فيديو عن رقص وغناء في أحد المستشفيات الحكومية السعودية.

وقال عبر حسابه على "تويتر"، إن "وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقًا، التصرف فردي من موظفتين، وتمَّ التحقيق معهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".