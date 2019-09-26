رامي مالك ببدلة سوداء كلاسيكية في أسبوع الموضة في باريس

باريس - لايف ستايل حضر النجم العالمي ذو اصول مصرية رامي مالك عرض أزياء لماركة saint Lauren ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس. وتألق رامي مالك ببدلة سوداء كلاسيكية في عرض الأزياء الذي اقيم بجانب برج ايفل وسط أجواء مبهجة. وحضر عرض الازياء للماركة العالمية سلمى حايك وزوجها فرانسوا هنري بينولت وأندي ماكدويل وكيت موس وأمبر فاليتا. وعلى صعيد أخر، يواصل رامي مالك تصوير مشاهده في فيلم جيمس بوند الجديد الذي يجسد من خلاله دور شرير أمام البريطاني دانيال كريج. أهمّ الإطلالات مِن أسبوع الموضة في باريس لشتاء 2019

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