الحليب.. علاج جديد لارتفاع ضغط الدم

إضافة إلى فوائد الحليب المعلنة للجميع، إلا أن هناك عدد من الخبراء اكتشفوا فوائد جديدة له، بحسب موقع "ميديكال اكسبريس".

وكشف أطباء متخصصين بأمراض القلب والأوعية الدموية، بأن كل شخص يعاني من ارتفاع في الضغط يجب أن يتناول يوميا ما بين 1000 و1300 ملليجرام من الكالسيوم، على أن يتضمن النظام الغذائي الحليب ومشتقاته باستثناء لبن الزبادي.

وأضاف الأطباء، أن هناك عدد من الأطعمة التي تدخل في النظام الغذائي، وتسهم بشكل كبير في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، باتباع نظام غذائي يعتمد على المزيد من الخضراوات والفواكه الطازجة، إضافة إلى الممارسة الرياضة والتقليل من تناول الملح.

وأكد الأطباء المختصين بأمراض القلب، أن الأشخاص النباتيين يعانون من مشاكل ضغط أقل من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وأنه يجب تضمين النظام الغذائي المنتجات التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية كبذور الكتان التي يمكن إضافتها في ملعقتين إلى اللبن أو الجبن.