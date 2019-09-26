بريشة معلم و6 طالبات جامعيات.. حضانات قرية "كفر الغاب" تتحول للوحة فنية

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بـ"شورت وتيشرت" وقف تميم سامي معلم مادة الجولوجيا بأحد مدارس قرية "كفر الغاب" في محافظة دمياط يجهز حضانات مدرستين وتنظيفها بمساعدة عمال المدرسة وبصحبته 6 طالبات بكليات الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

الطالبات الست ساعدنّ في طلاء المدرسة وتزينها بالرسوم الجمالية، ليستقبلن التلاميذ بلوحات جمالية أدخلت البهجة في نفوس الأطفال.

يقول تميم سامي صاحب المبادرة لـ"الوطن"، أنَّ الطالبات الجامعيات حرصنّ على تجهيز حضانات مدرستين في "كفر الغاب" هما روضة مدرسة الشهيد غازي شحوت وهو أحد أبطال حرب 67، وروضة مدرسة الشهيد عبدالله نوفل، وهو أحد أبطال حرب 73 وذلك تحت شعار "الناس للناس".

تعاون الطالبات في المبادرة من أجل تجميل الحضانات بالمدارس الحكومية كي تصبح مثلها مثل الحضانات الخاصة، في ظل اهتمام الدولة برياض الأطفال، وهو ما يعد نموذجًا للتعاون بين المجتمع المدني والدولة.

الطالبات هنَّ صبيحة البرقي، وآلاء خالد عامر، وسحر محمد عبدالمنعم، ودنيا مارية ومريم زياد حمروش، وتقدم لهنّ مسؤولى المدارس بالشكر على دعمهم، كما جرى تجهيز أرضية الفناء وزراعتها نجيلة لتعطى منظرا جماليا لأطفالنا برياض الأطفال خاصة.

وعن فكرة مبادرة تجميل الحضانات، أوضح "تميم"، أنَّ الفكرة روادته نظرًا لكون المنطقة التي تتواجد بها الحضانات من أفقر المناطق بالقرية، ويحتاج أطفالها للرعاية، مبينًا أنَّ ذلك جاء بدعم عاصم الغيطاني مدير مدرسة الشهيد غازيي شحوت، ومحمد عبداللطيف مدير مدرسة الشهيد عبدالله نوفل.

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