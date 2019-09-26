إيف سان لوران تعرض أزياء ربيع 2020 بسهرة حالمة أمام برج إيفل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم عرض العلامة التجارية الفرنسية "إيف سان لوران" ليلة الثلاثاء في الهواء الطلق تحت ظل برج إيفل في مدينة الأنوار، ومع قرب انطلاق العرض وتوافد ضيوف العرض من عشاق الموضة والمشاهير ومحرري الموضة، بدأت الأمطار بالهطول بغزارة؛ ما أدى إلى تجمع الضيوف تحت مظلة ضيقة باعتبارها وسيلة الحماية الوحيدة المتاحة.

غير أنه مع بداية العرض، ولحسن الحظ توقفت التساقطات المطرية، وقام المصمم أنتوني فاكاريللو بعرض تشكيلة ساحرة من الإطلالات على إيقاع الموسيقى التصويرية الرائعة.

ومن خلال العرض، اتضح أن قطعة الشورت القصير هي القطعة الأكثر بروزًا في التشكيلة؛ إذ تم تقديمها بالدنيم الرمادي الداكن، واللون الأزرق النيلي المخطط، والدنيم الأسود الباهت، وتم إقرانها مع كل شيء بدءًا من سترة مستوحاة من الملابس الرجالية وحتى السترات المخملية، كما تضمنت المجموعة شورت برمودا من الجينز بالإضافة إلى بوتات رعاة البقر بكعب مكدس، وفساتين prairie الحريرية الذهبية والبلوزات المزركشة بربطة البو.

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وطبعًا لم تغب عن التشكيلة قطعٌ ملائمة للمرأة العاملة القوية، كسترات البلايزر ذات الصورة الظلية الحادة و قمصان الأزرار الكلاسيكية المزينة بالكشاكش والتي ستكون مثالية للمكتب، بالإضافة إلى المعاطف المخملية والفساتين ذات الأكتاف الواحدة الجذابة.

ولا يمكن أن يكتمل عرض سان لوران دون فئة أزياء السهرة التي شملت 37 إطلالة، والتي تم عرضها هذا الموسم باللون الأسود اللامع، وافتتحت العارضة "ستيلا تينانت" هذه الفئة الأنيقة مرتدية بدلة Le Smoking المثيرة، والتي ظهرت في نسخ مختلفة بأقمشة اللوريكس اللامع والفينيل الجلدي وأيضًا الترتر، تبعتها فساتين التوكسيدو، وتوبات التانك المنسقة مع سراويل حريرية، بالإضافة إلى بدلات الجمبسوت المربطة بحزام الخصر، بلوزات شفافة بتفاصيل حريرية وتقليمات الجينز، والكثير من فساتين الترتر الأسود.

واختتمت العارضة الشهيرة ناعومي كامبل العرض مرتدية بدلة توكسيدو كاملة مزينة بالترتر الأسود اللامع.