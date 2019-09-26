فوائد البصل والثوم للنساء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كشفت دراسة طبية حديثة عن فوائد كبيرة للثوم والبصل بالنسبة للنساء، حيث يعملان كمضاد حيوي يقيهن من الأمراض الخطيرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن "البيان"، كشفت دراسة، أن تناول البصل الخام والثوم كل يوم قد يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي.

وقام العلماء بجامعة بوفالو (UB) وجامعة بورتوريكو، بتحليل العادات الغذائية لأكثر من 600 امرأة في بورتوريكو، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بنسبة كبيرة على مدى العقود القليلة الماضية.

وجد العلماء، أن أولئك اللاتي يأكلن أكثر من حصة واحدة من التوابل القائمة على البصل والثوم في اليوم، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 67 في المائة.

ولمعرفة المزيد، قام العلماء بتحليل النساء اللواتي شاركن في دراسة عن سرطان الثدي في بورتوريكو بين نوفمبر 2008 ويونيو 2014.

Advertisements

وتعتبر واحدة من كل ثماني نساء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سوف يتطور سرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهن، وتظهر الإحصاءات أنه يمكن أن يصل بنفس المعدل للرجال.

وفي بورتوريكو، ارتفع معدل الإصابة بالمرض من 18 حالة لكل 100 ألف امرأة في الستينات إلى 50 حالة لكل 100 ألف امرأة في التسعينات.

وعلى الرغم من ارتفاع الإصابة في بورتوريكو بسرطان الثدي، فإنه لا يزال أكثر شيوعا في الولايات المتحدة. وتظهر إحصاءات المعهد الوطني للسرطان أن من بين 100 ألف امرأة أمريكية تصاب 127.5 بهذا المرض سنويا.

قال مؤلف الدراسة الدكتور جو فرويدنهايم، "ساعدتنا هذه الدراسة على فهم سبب انخفاض الإصابة هناك عما هي عليه في بقية الولايات المتحدة".

وأكدت الدراسات أن تناول الكثير من البصل والثوم يقلل من خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة والبروستاتا والمعدة أيضا.