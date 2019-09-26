يمنع تصلب الشرايين.. فوائد مذهلة للجوز على القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن الجوز يعد صديقا للقلب؛ حيث إنه يمنع تصلب الشرايين، ما يحول دون الإصابة بأزمة قلبية.
وأوضحت سابرسكي أن الفضل في ذلك يرجع إلى الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أوميجا 3 وأوميجا 6، والتي تعمل على خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول، ما يساعد على تحسين تدفق الدم في الأوعية.
وأضافت الخبيرة الألمانية أنه يكفي تناول حِفنة من الجوز بمقدار 30 جرام يوميا، مشيرة إلى أن الجوز يمتاز بارتفاع سعراته الحرارية؛ حيث يحتوي 100 جرام منه على 650 سعر حراري، في حين تحتوي الكمية الموصى بها على 200 سعر حراري.
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