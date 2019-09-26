الكشك من الأكلات المنتشرة السريعة التحضير، وهو من أكثر الطبخات المفضّلة لدى الناس في فصل الصيف، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل الكشك كما جاءت على سي بي سي سفرة.

مقادير الكشك ألمظ

كوب كبير من الزبادي

كوب كبير من اللبن

نصف كوب من الدقيق

كوبابان كبيران من مرقة الدجاج

بصلة كبيرة مقطعة شرائح للتزين

ثوم مفروم

ربع كوب من الزيت

رشة من الملح

فلفل أسود حسب الرغبة

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طريقة تحضير الكشك ألمظ

نخلط الزبادي مع الدقيق جيدا

ثم نقوم بإضافة اللبن اليهم بالتدريج مع التقليب جيدا حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها

نضع المرقة والثوم المفروم في إناء على النار ونتركهم حتى بداية الغليان

ثم نضيف إليهم خليط الزبادي مع الدقيق مع الاستمرار في التقليب ونتركهم حتى الغليان مع التقليب من وقت لأخر

نضع ملعقة من الزبدة في طاسة على النار ونحمر بها البصلة

ثم نضعها في أطباق التقديم ونقوم بتزيينها بالبصل المحمر.