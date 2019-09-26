الرجفان الأذيني.. الأعراض والأسباب والعلاج

التحكم في نشاط ضخ القلب يتم عن طريق رسائل كهربائية صغيرة ينتجها جزء من القلب يسمى عقدة الجيب. تسمى العقدة الجيبية أحيانًا بـ"جهاز تنظيم ضربات القلب" الطبيعي.

يتم عادة إرسال الرسائل الكهربائية بانتظام، باعتبارها نبضات عادية.

لكن يحدث الرجفان الأذيني لأنه بالإضافة إلى العقدة الجيبية التي ترسل نبضات كهربائية منتظمة، فإن الأماكن المختلفة داخل الأذين وحوله (الغرف العلوية للقلب) تنتج أيضًا رسائل كهربائية، بطريقة غير منسقة.

هذه الرسائل المتعددة غير المنتظمة تسبب الارتعاش، والذي يعرف باسم الرجفان. هذا هو الشعور بنبض قلب غير منتظم وسريع في بعض الأحيان، وذلك بحسب موقع مؤسسة القلب البريطانية.

أعراض الرجفان الأذيني

خفقان القلب.

تعب.

ضيق في التنفس.

الدوخة أو الشعور بالاغماء.

النبض غير المنتظم.

بعض الناس لديهم أعراض خفيفة فقط، في حين أن البعض الآخر ليس لديهم أعراض على الإطلاق.

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كيف يمكن التحقق من الإصابة بالرجفان الأذيني

يمكن اكتشاف AF من خلال الشعور بالنبض في معصمك. إذا كنت تعاني من حالة الرجفان الأذيني، فإن نبضك سيشعرك بعدم انتظام وقد تختلف نبضات القوة.

قد تشعر أيضًا باختلاف الإيقاعات، وهي حالات شائعة جدًا وعادة لا تقلق. بعض الناس يعانون من الرجفان الأذيني الذي يأتي ويذهب، لذلك في بعض الأحيان قد يكون نبضهم طبيعيًا في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى يكون غير منتظم.

أسباب الرجفان الأذيني

ضغط دم مرتفع

مرض صمام القلب

استهلاك الكحول الزائد

يرتبط أيضًا بأمراض القلب التاجية. ولكن في العديد من المرضى لا يمكن العثور على السبب الكامن وراءه.

علاج الرجفان الأذيني

يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذيني إلى أدوية للمساعدة في التحكم في معدل ضربات القلب وإيقاعها.

هذه الأدوية هي الأكثر شيوعا حاصرات بيتا، والأدوية المضادة لاضطراب النظم.