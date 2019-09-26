مشاهيرُ العالم يتّشحون بالأسود في وداع المصوّر بيتر ليندبرغ في العاصمة الفرنسية

في الوقت الذي بدأت فيه فعاليات أسبوع الموضة الباريسي 2020، اجتمع كوكبة من أبرز النجوم والعارضات، مُتّشحين بالأسود في باريس، الأربعاء، لوداع المصور الأيقوني "بيتر ليندبرغ".

فقد حرص المشاهير وخاصةً العارضات ونجمات الموضة على توديع المصور للحظة الأخيرة في كنيسة "سان سولبيس" في العاصمة الفرنسية وذلك في جنازة مهيبة.

وكان المصور الألماني قد توفي يوم 3 من الشهر الجاري عن عمر يناهز 74 عامًا، ووفقًا لما رصدته عدسات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شمل حضور الجنازة مجموعةً من أبرز العارضات بمن فيهن المخضرمات، مثل "ناعومي كامبل" و"كيت موس" و"سيندي كروفورد" و" إيفا هيرزغوفا"، بالإضافة إلى العارضة الهولندية "لارا ستون".

وبالإضافة إلى مجموعة من عارضات الجيل الحديث، بمن فيهن "جيجي" و"بيلا حديد"، و"كايا جربر"، جنبًا إلى جنب "آنا وينتور"مع رئيسة تحرير مجلة فوغ، و"إدوارد إنينفول" رئيس تحرير فوغ البريطانية، وسيدة فرنسا الأولى السابقة "كارلا بروني"، والنجمة "ميلا جوفوفيتش"، والتي لم يمنعها الحمل من الحضور.

وجنبًا إلى جنب مع العارضات ونجمات الموضة، حرص مجموعةٌ من نجوم السينما على الحضور أيضًا، مثل "جوليان مور" و"برادلي كوبر"، والممثلة البريطانية "شارلوت رامبلينج"، كما رصدت العدسات حضور "سلمى حايك" وزوجها "فرانسوا بينو".

ولطالما كان التصوير شغف "بيتر"، والذي نجح في ترك بصمة مميزة في عالم التصوير، وغير المعايير التقليدية من خلال عدسته، وخاصةً فيما يتعلّق بتصوير الأزياء والعارضات.

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ويشتهرُ المصوّر الراحل بلقطاته الآسرة بالأبيض والأسود وحرصه على عكس وإظهار صدق تعبيرات الوجه على الكاميرا، كما أن الفضل يرجع لـ "بيتر" في شهرة العديد من أبرز عارضات الأزياء في الثمانينات والتسعينات، مثل "سيندي كروفورد" و "ناعومي كامبل" و"كلوديا شيفر" وغيرهن، فضلًا عن التعاون مع أبرز مجلات الموضة، بما في ذلك "فوغ" و"هاربرز بازار"، واعتماد جلسات تصوير استثنائية لصالح تقويم "بيريلي".

يجدرُ بالذكر أن المصور الراحل كان بطل غلاف عدد "ميغان ماركل" الشهير، لمجلة فوغ، والتي اختارت فيها التركيز على أكثر من سيدة ملهمة، كما يُذكر أنه سبق وتعاون "بيتر" مع "ميغان"، حيث كانت عدساته وراء صورتها على غلاف مجلة "فانيتي فير" في أكتوبر 2017، في عدد كشفت فيه لأول مرة عن علاقتها بالأمير هاري وحبها له.

كما يُذكر أنه بعد إعلان خبر الوفاة المؤسف، نعى هاري وميغان "بيتر" على حسابهما على إنستغرام، وقالا: "سنشتاق إليه للغاية".

وسبق وتزوج "بيتر" مرتين، وكانت زوجته الأولى تدعى "أستريد"، بينما تدعى زوجته الثانية والتي ظل متزوجها حتى وفاته، "بترا"، كما لديه 4 أبناء "بنجامين" و"جيريمي" وسيمون" و"جوزيف"، بالإضافة إلى 7 أحفاد.

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