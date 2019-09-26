دراسة تكشف صلة مشاكل اللثة وضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

فسّرت دراسة جديدة أسباب التهابات اللثة المزمنة متوسطة الشدة، موضحة أنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22 بالمائة.

وأضافت الدراسة أن الدرجة الشديدة من الالتهابات المزمنة للثة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بضغط الدم بنسبة 49 بالمائة.

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واعتمدت الدراسة التي نشرت نتائجها دورية "كارديوفاسكيولار ريسيرش" على بيانات 81 دراسة سابقة أجريت في 26 دولة، بعدما لاحظ باحثون وأطباء إصابة مرضى ارتفاع ضغط الدم بالتهابات في اللثة عادة، بحسب ما جاء بموقع "24" الإماراتي.

وأجريت الدراسة في جامعة كوليج بلندن، وحثّت نتائجها على توعية مرضى التهابات اللثة بالصلة بين هذه المشكلة التي تصيب الفم وبين ارتفاع الضغط، والذي يعتبر من العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والسكتة.

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