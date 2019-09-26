تعرف على المكان الأكثر أمانا لطفلك في السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية إن المكان الأكثر أمانًا للطفل في السيارة يتوقف على عدة أمور مثل عمر ووزن الطفل، مشيرة إلى أنه بوجه عام يعد المقعد الخلفي وراء الراكب الأمامي المكان الأكثر أمانا على الإطلاق.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أن الجانب الأيمن يتميز أيضا بالابتعاد بالطفل عن حركة المرور، وتأمين أفضل لدخول أو خروج الطفل من جانب السيارة البعيد عن حركة المرور، فضلا عن التأمين الصحيح لمقعد الطفل عن طريق مواضع تثبيت نظام Isofix، والتي تتيح تركيب مقعد الطفل بشكل صحيح.

ويؤكد خبراء ديكرا أيضا، ضرورة أن يجلس الطفل في المقعد المناسب لعمره وطوله مع تأمينه بشكل صحيح، وهذا ينطبق على كل رحلة بالسيارة بغض النظر عن الطريق أو ضغط الوقت.

وحذرت ديكرا من أن عدم تأمين الطفل بشكل صحيح قد يؤدي إلى اندفاع الطفل بشكل عنيف داخل السيارة في حال وقوع تصادم أو حتى عند إجراء مناورة كبح شديدة، وهو ما قد يتسبب في تعرضه لإصابات خطيرة في العمود الفقري أو الرأس.