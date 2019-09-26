رانيا فريد شوقي: بابا كان أهلاوي متعصب

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي إن والدها الفنان الراحل مشجع متعصب للنادي الأهلي المصري: "كان متعصب للأهلي وكان بيروح الاستاد".

وحكت رانيا خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC" احتفالًا بمئوية الفنان الراحل فريد شوقي، الأربعاء، أن جماهير النادي الأهلي كانت تهتف لوالدها عند منزله في العجوزة ليخرج يهتف معهم عند فوز النادي الأهلي.

وحكت شوقي عن موقف شاهدته مع والدها أثناء زيارتهم لمدينة نيويورك ومحاولة أحد أفراد العصابات سرقة والدها، حيث اعتدى عليه ملك الترسو بالضرب وهتفت له رانيا وشقيقتها "يا بابا يا جامد".

وقالت رانيا إنها تعرضت هي وشقيقتها لمعاكسات من بعض الشباب وتطور الأمر إلى مشاجرة وحضرت الشرطة وألقت القبض على هؤلاء الشباب وحضر والدها الفنان الراحل فريد شوقي وطلب من الضابط أن يرى الشباب الذين ضايقوا بنات بلدهم وأعطاهم محاضرة في الأخلاق.

وأوضحت رانيا أن والدها كان يستعين بقصص المساجين التي كان يرويها شقيقه اللواء أحمد شوقي والذي كان يعمل مأمورًا لأحد السجون ويحولها لأفلام، مشيرة إلى أن فيلم "جعلوني مجرمًا" قصة حقيقية حدثت في السجن الذي كان على رأسه عمها.