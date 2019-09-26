طريقة عمل باتيه للمدرسة

الباتيه من التسالي اللذيذة التي يمكن أخذها للمدرسة، حيث يتناولها الطفل ويحصل على فوائدها الغذائية، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الباتيه الصحي للمدرسة.

المقادير

كيلو دقيق

1/4 كوب زيت

2 معلقة حليب بودر

علبة زبادي

كوب و1/2 حليب دافي للعجن

2 معلقة زبد

معلقة بيكنج بودر

معلقة خل

1/4 كوب سكر

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رشة ملح

طريقة تحضير الباتيه

يخلط الزبادي والزيت والبيكنج بودر والماء الدافي والحليب البودر والسكر والخل في العجان.

يضاف الخليط إلى الدقيق المنخول ومع رشة الملح ويعجن جيداً.

يضاف الزبد أثناء العجن تدريجيا حتى يصبح العجين لين.

يغطى العجين ويترك ليختمر، وتقسم إلى 5 كرات.

تشكل العجين، عن طريق فردها مستطيل ثم يقطع المستطيل بالطول.

يضاف الحشو، سواء جبن رومي أو بيضاء على شكل مثلث، ويلف الباتيه.

يوضع في صينية مدهونة بالزيت، ويرش عليها جبن.

يمكن دهن الباتيه بصفار البيض، المضاف له ملعقة من الخل، وحبة البركة.

يدخل الفرن على نار عالية، وعند إخراجه من الفرن، يغطى بفوطة مطبخ نظيفة.