طريقة عمل المشبك في البيت ..احلى من دمياط

عرضت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل المشبك، وهو من الحلويات اللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة دون الحاجة لشرائها.

مقادير عمل المشبك

5 ملعقة كبيرة نشا.

5 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.

½ ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ماء دافئ حسب الاحتياج.

زيت للقلي

للشربات الثقيل

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

عصرة نصف ليمونة.

لون برتقالي حسب الرغبة.

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طريقة عمل المشبك

يخلط الدقيق والنشا والخميرة والزيت، وتضاف الماء حتى قوام شبه سائل، مثل عجينة الزلابية أو متماسكة عنها قليلًا.

وتقلب جيدًا بملعقة خشبية مع إضافة الماء بالتدريج حتى الوصول للقوام المطلوب.

إذا أردت القوام المتماسك قليلا للعجينة، يحتفظ بشكله في الزيت، أما إذا أردت قوام أكثر سيولة، فلا يحتفظ بشكله في الزيت أثناء القلي.

تغطى العجينة وتترك حتى تختمر 15 دقيقة، ويمكن العمل فيها فورًا بدون تركها تختمر.

يراعى عدم المبالغة في تخمير الخليط، لأنه سوف ينتفخ كثيرًا في الزيت ويضيع شكله.

في طاسة بها زيت حوالي إلى النصف فقط، ويوضع رينج دائري كبير أو صغير معدن ويوضع في زيت دافئ، ليساعد المشبك ليأخذ شكل مظبوط.

يوضع الخليط في كيس حلواني أو أداة لها قمع، ثم يضغط داخل الرينج المعدن الموضوع في الزيت، حتى تأخذ لون.

يمكن تغيير حجم القمع حسب الرغبة في الشكل النهائي للمشبك.

توضع في الشربات الثقيل البارد فور خروجها من الزيت، يراعي أن تكون كمية الشربات وفيرة لسهولة الشغل.

ويمكن تلوين الشربات بألوان جل أو سائل حسب الرغبة.

طريقة عمل الشربات

يوضع السكر والماء على النار حتى الغليان، ثم يضاف عصرة الليمون وماء الورد ويترك قليلًا، ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد تماما، ويمكن تلوينه حسب الرغبة.