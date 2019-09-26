طريقة عمل اللانشون في المنزل..متنسيش الحبهان

يعتبر اللانشون من الأكلات التي يفضلها الأطفال والكبار، ولارتفاع أسعاره في الأسواق، يمكن عمل اللانشون بخطوات بسيطة في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد"، على قناة سي بي سي سفرة. المقادير اللانشون. 6 بيضات. 5 مكعب جبنة كريمة. 4 مكعب مرقة لحمة. نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون. كوب دقيق. بودرة بصل. ثوم بودرة. بابريكا. لون طعام أحمر. Advertisements كوب زيت. طريقة التحضير يضرب فى الخلاط الجبنة والبيض والدقيق والمرقة والزيت. يضاف ثوم و بصل بودرة و بابريكا و حبهان واللون. يوضع الخليط فى كيس حرارى فى شكل اسطوانى. يغلى فى الماء على النار لمدة ساعة وربع حتى تمام النضج و يترك ليبرد ثم يقطع ويقدم.

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