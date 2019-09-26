يعتبر قرع العسل بالكريمة من الحلوى التي يفضلها أفراد الأسرة في الشتاء وتحديدا السيدات لسهولة تحضيرها في المنزل فضًلا عن توافر مكوناتها.

ويقدم "هُن" طريقة عمل قرع العسل بالكريمة:

مقادير قرع العسل بالكريمة:

كوب كريم شانتي

كوب لبن مثلج

كريم كرامل

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6 مكعبات جبنة كريمي

سكر

قرع بيوريه

طريقة تحضير قرع العسل بالكريمة:

-أولا يتم خفق مكونات كل من اللبن والكريمة وبودر كريم كرامل والجبنة الكريمة وكمية صغيرة من الفانيليا . في الخلاط الكهربائي.

-يوضع القرع في وعاء على الماء وبمجرد أن تجف منه المياه يوزع على كاسات بنسب قليلة ثم يوضع عليها الخليط ثم طبقة أخرى من القرع تعلوها طبقة الكريمة المخفوقة في الخلاط.

-أخيرًا تزين الكاسات وتوضع في الثلاجة ثم تقدم.