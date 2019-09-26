طريقة عمل العيش الشامي في المنزل

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العيش الشامي من ألذ وأشهى أنواع الخبز، كما أنه سهل التحضير وغير مكلف، يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضيره بسرعة وسهولة في المنزل.
مقادير العيش الشامي
3 أكواب دقيق.
3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.
ملعقة صغيرة سكر.
رشة ملح.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ماء للعجن.
طريقة تحضير العيش الشامي
اخلطي المكونات الجافة الدقيق، والخميرة، والملح والسكر، معًا في وعاء كبير.
ضيفي الماء إلى الخليط، ثم ضيفي زيت الزيتون بشكل تدريجي ثم استمر في العجن لمدة خمسة دقائق.
استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متجانسة ولينة وذات قوام متماسك.
غطى العجين تمامًا بقماشة واتركيها في مكان جاف لمدة ساعة ونصف الساعة وإذ استطعتِ ان تضعي الخميرة في فرن يكون أفضل مع عدم تشغيل الفرن.
وبعد مرور الساعة ونصف يجب أن تكون العجينة قد تخمرت وأصبح حجمها ضعف الحجم الأصلى، فقومي بتقطيعها إلى ثمانية كور صغيرة.
ضعي كور العجين فوق سطح مغطى بالدقيق واتركيها لمدة 30 دقيقة أخرى.
ضعي مقلاة على النار، وسخنيها جيدًا.
ثم ضعي العيش في المقلاة، حتى ينفش من الجهتين.
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