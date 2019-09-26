مرض التيفود.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

مرض التيفود من الأمراض الخطيرة الذى يرتبط بالحمى التي تسببها بكتيريا السالمونيلا، وينتقل هذا المرض عن طريق المياه الملوثة أو الطعام، ويتم تشخيص المرض عندما يتم اكتشاف بكتيريا السالمونيلا بالبراز أو البول.

أعراض التيفود

من اعراض المرض كما ذكرها موقع "Daily Medical".

الصداع.

الضعف أو الإرهاق.

آلاما في العضلات.

التعرق.

سعال جاف.

فقد الشهية.

فقدان الوزن.

ألم البطن.

إسهال.

إمساك.

Advertisements

الطفح الجلدي.

انتفاخ البطن.

في حالة عدم تلقى العلاج

الشعور بالهذيان.

الرقود بلا حراك، والعينان تكون نصف مغلقة.

أسباب الإصابة بالمرض

يمكن أن تصاب بالعدوى إذا كنت تأكل طعامًا أمسكه شخص مصاب بالحمى التيفية ولم يغسل يديه جيدًا بعد استخدام المرحاض.

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق ماء الشرب الملوث بالبكتيريا.

تنجم معظم الحالات عن مياه الشرب الملوَّثة وسوء خدمات الصرف الصحي.

طرق الوقاية من التيفود

يتم علاج التيفود بالمضادات الحيوية التي تقتل بكتيريا السالمونيلا.

غسل اليدين باستمرار، عن طريق غسلها بالماء الساخن والصابون يساعد ذلك على منع انتقال العدوى إلى الآخرين.

تجنب إعداد الطعام للآخرين، حتى يخبرك الطبيب بأنك لم تعد ناقلًا للعدوى.