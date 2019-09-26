"البس قميص كوميك".. سمية تحترف الرسم الساخر على القماش

احترفت فن الرسم على القماش بطريقة مختلفة عن المألوف تنظر إلى رسوماتها تشعر بالدهشة للوهلة الأولى، لاختلافها عن التصميمات التقليدية.

تخرجت سمية أبوالعز، 26 عامًا، من قسم ديكور وأزياء مسرح، لتبدأ بعد ذلك مشوارها في رسم كتب الأطفال لتدخل من خلاله إلى مجال الرسم على القماش الذى عشقته منذ نعومة أظافرها ليتحول هذا الشغف إلى علامة تجارية.

رشحت "أبو العز"، لتكون واحدة من 3 فنانين مصريين في المعرض العالمي لفيروس سي بجامعة فالنسيا بإسبانيا، تقول أثناء حديثها لـ "هُن": شاركت في مهرجان براغ العالمي لأزياء المسرح وتصميم الديكور، وصممت ديكور أزياء مسرحية "زي الناس" للكاتب بيرتولت بيرخت التي عرضت بدار الأوبرا المصرية وتم ترشيحها لتمثل مصر في مهرجان جي تي سي في تونس ومهرجان المسرح العربي في الجزائر".

Advertisements

"ليه الناس متلبسش قصة"، استغلت هوايتها ورسم كتب الأطفال، حيث كانت ترغب دائمًا بتجربة تقنيات ورسومات جديدة على القماش، وهو ما ساعدها على الانتشار سريعا لتجمع بين القصص المصورة والموضة وذلك بأقل قدر من تدخل الآلات الملوثة للبيئة، "القماس المستخدم في الرسم بالورش بنستخدم بديل أكياس البلاستيك مصنعة من بديل أكياس المصانع"، بالإضافة إلى استخدام الحرير الطبيعي والكتان من سوهاج.

كانت صفحتها "Somaia Abolezz"، عبر "فيس بوك"، أكثر الوسائل التي تستخدمها لبيع منتجاتها، بالإضافة لذلك تقدم ورش عمل للرسم على الأقمشة بهدف مساعدة الأسر الفقيرة من خلال تصنيع منتجات يدوية الصنع من أقمشة يعاد تصنيعها.

تتمنى الفتاة العشرينية الخروج من النطاق المحلي إلى الدولي، فهو حلمها الذي تسعى لتحقيقه.