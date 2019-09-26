تحذير من تقديم الحليب النباتي للطفل قبل 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

حذّرت التوصيات الجديدة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من تقديم الحليب النباتي للصغار قبل عمر 5 سنوات بدلاً من الحليب البقري. وشمل التحذير العصائر والمشروبات المضاف إليها سكّر أو نكهات.

ويعتبر الحليب من الأطعمة الأساسية لتغذية الأطفال الصغار، لكن وفقاً للتوصيات الجديدة لا تلبي أنواع الحليب النباتي المغذيات المطلوبة لمرحلة الطفولة المبكرة.

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ويتم تصنيع الحليب النباتي عادة من الصويا أو الأرز أو الشوفان أو المكسرات أو جوز الهند، ولا تحتوي التركيبات التي تحتويها هذه الأنواع على المغذيات المطلوبة للنمو.

وتضمنت التوصيات الجديدة لتغذية الأطفال قبل سن 5 سنوات الحث على عدم تقديم المشروبات المحلاة التي يضاف إليها سكر بكل أنواعها، سواء كانت مشروبات غازية أو عصائر.

وشمل التحذير أيضاً المشروبات الغازية التي لا تحتوي على سكر (زيرو سكر) لأنه تتم تحليتها بمحليات اصطناعية لا تقل خطورة على البنكرياس، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي.