رانيا فريد شوقي: لقبوني بـ "حبيبة أبوها"

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنه كان يُطلق عليها داخل الأسرة "حبيبة أبوها"، حيث إنها كانت تحب والدها حبا "فظيعا" للغاية، مضيفة، "كلنا كده في الأسرة كنا بنحبه أوي مش أنا بس، بس يمكن أنا فيا صفات كتير أوي من بابا".
وأضافت، خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "سي بي سي"، "أمي كانت دائما تقولي إنتي وأبوكي فولة واتقسمت نصين، كان هو على طول بيناكف الكبير والصغير، وشايفين في الأسرة إني شبهه في حاجات كتير أوي".
وتابعت، "لما تيجي قدامي صورته أو سيرته مش بعرف إية اللي بيحصلي، ده كان مهموم بقضايا بلده، وعاوزه يتعمل له ندوات ونعرض أفلامه مش في مصر بس، عاوزه ده يتم في دول عربية كتيرة".
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